Bão số 2 đổ bộ Quảng Ninh, nhiều cây lớn bị quật đổ, Quốc lộ 18 ngập

Sáng sớm 23/7, bão số 2 đã di chuyển vào bờ biển khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng gây gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 và mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, mưa rất to. Lượng mưa đo được tại huyện Vân Đồn lên đến 140mm. Đến thời điểm 6 giờ sáng nay, trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người.

Đảo Cô Tô chịu nhiều thiệt hại do bão số 2

Từ đêm 22/7 đến sáng 23/7, trên địa bàn huyện Cô Tô có gió Bắc và Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, có lúc cấp 10, giật cấp 11; mưa to cả đêm. Hiện nay, gió chuyển hướng Nam, mưa nhỏ dần.

Tại huyện Cô Tô có 1 tàu vỏ xi măng (loại tàu nhỏ người dân dùng để đi lại bán hàng trong âu cảng) và 1 xuồng cao tốc nhỏ đậu trong âu cảng bị chìm; đổ gãy 50 cây xanh đô thị và một số lều quán ven biển bị tốc mái.

Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều cây cối khu vực trung tâm thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh bị gãy đổ. Ảnh: QMG

Hiện tại Cô Tô, các hồ đập, công trình xây dựng an toàn, không có sạt lở, ngập úng, không có thiệt hại về người.

Để ứng phó với bão, ngay trong ngày hôm qua, 22/7, 795 tàu, thuyền đã về nơi neo đậu tránh trú bão an toàn; 888 khách được bố trí sinh hoạt đảm bảo, 23 hồ đập thường xuyên được kiểm tra; vị trí có nguy cơ sạt lở đã được cắm biển cảnh báo…

Nhiều cây lớn bị quật đổ do ảnh hưởng của bão số 2

Tại TP Hạ Long, do ảnh hưởng của bão số 2 nên một số tuyến đường khu vực các phường: Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Cao Xanh, Hồng Hải… xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ; cây xanh, bảng biển quảng cáo, cột điện đổ gây ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại. Hiện thành phố đang huy động người và phương tiện xử lý, thu gom cây, các biển quảng cáo đổ, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện.

Nhiều cây lớn tại TP Hạ Long bị gió lớn quật đổ do ảnh hưởng của bão số 2. Ảnh: QMG

Bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh, nhiều cây xanh gãy đổ trên các tuyến phố trung tâm của TP Hạ Long. Ảnh: CTV

Ngoài ra, trước ảnh hưởng của mưa bão, UBND phường Hà Trung đã di dời khẩn cấp 4 hộ dân đến nơi ở an toàn, trong đó có 3 hộ dân do nhà cấp 4 đã xây lâu năm, xuống cấp, nguy cơ xảy ra đổ sập và 1 hộ dân nhà cấp 4 xây dựng trên taluy dương cao, không có bờ kè chắn đất, nguy cơ cao xảy ra sạt lở. UBND phường Hồng Hải cũng triển khai di dời 5 hộ dân tại tổ 2, khu 7A đến nơi ở an toàn.

Tại các suối trên địa bàn xã Vũ Oai bắt đầu có lũ. UBND xã đã lập rào chắn người và phương tiện đi lại qua các ngầm tràn. Lực lượng chức năng cũng sẵn sàng hỗ trợ di chuyển người và tài sản cho người dân khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Lực lượng chức năng xã Vũ Oai (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) dựng rào chắn, cảnh báo người và phương tiện trên địa bàn không đi qua ngầm tràn khi lũ bắt đầu kéo về. Ảnh: QMG

Quốc lộ 18 ngập úng do ảnh hưởng của bão số 2

Tại TP Cẩm Phả, do ảnh hưởng của bão số 2 gây mưa lớn, hiện nay trên Quốc lộ 18 đoạn Km138+300 thuộc địa bàn phường Quang Hanh bị ngập, phương tiện không thể di chuyển.

Ảnh hưởng của bão số 2, Quốc lộ 18 đoạn qua Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ngập úng cục bộ. Ảnh: QMG

Hiện Đội CSGT-TT, Công an TP Cẩm Phả phối hợp với công an các phương, bố trí lực lượng canh gác, cảnh báo người và phương tiện không đi vào vùng nước ngập; bố trí tổ công tác túc trực tại nút giao Cẩm Đông hướng dẫn, phân làn người phương tiện có nhu cầu di chuyển hướng Cửa Ông về Hạ Long trên Quốc lộ 18 lưu thông theo tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Lực lượng chức năng bố trí lực lượng canh gác, cảnh báo người và phương tiện không đi vào vùng nước ngập. Ảnh: QMG

Ngoài ra, tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng chưa ghi nhận thiệt hại lớn do ảnh hưởng của bão số 2. Cụ thể, tại TP Uông Bí không có điểm ngập lụt, sạt lở. Cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc và hệ thống điện vẫn đảm bảo; các công trình hồ đập, đê điều, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật vẫn đảm bảo an toàn.



Tại huyện Vân Đồn, do ảnh hưởng của bão số 2, hiện có nhiều cây xanh trên một số tuyến đường Tỉnh lộ 334 bị bật gốc và gãy đổ; chưa thấy xuất hiện tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra.

Tại TP Móng Cái, thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 23/7, trên địa bàn thành phố trời đã lặng gió, ngừng mưa, có lúc hửng nắng. Tuy nhiên dự báo gió và mưa sẽ có thể tiếp tục xuất hiện lại sớm khi tâm bão đi vào đất liền kéo theo hoàn lưu gây mưa. Do đó, Ban PCTT-TKCN & PTDS TP Móng Cái yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát tình hình diễn biến của bão, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tiếp tục sẵn sàng mọi phương án ứng phó theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ"; đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân, nhất là vùng có nguy cơ sạt lở; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra...