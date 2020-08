Bão số 2 Sinlaku, mưa lớn, gió mạnh dần, ngư dân đã vào hết bờ

Bão số 2 Sinlaku dự kiế đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tới thời điểm này, nhiều nơi của tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa bắt đầu lớn, gió mạnh dần, sóng to. Lực lượng chức năng giữ liên lạc được với tất cả tàu thuyền.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt khu vực Bắc Miền Trung, tối qua (1/8), nhiều nơi tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, lượng mưa vừa phải. Tới sáng 2/8, mưa lác đác nhưng tới trưa bắt đầu to dần, gió mạnh và sóng cao dần. Tại nhiều cảng cá, tàu thuyền ngư dân đã cơ bản cập bến hết. Thanh Hóa, Nghệ An ứng phó với bão số 2. Tại Thanh Hóa, báo cáo nhanh cho thấy, cơ quan chức năng kiểm đếm, giữ được liên lạc với 7.234 tàu thuyền với hơn 26.000 lao động. Tỉnh này hiện còn một ít phương tiện còn đang trên các vùng biển khác, vẫn giữ được liên lạc, cũng đã cập bến. Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Đức Giang - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, kiểm tra ứng phó với bão số 2 Sinlaku tại huyện Hậu Lộc. Tại Nghệ An, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thượng tá Hồ Quyết Thắng cho biết, nhiều đồn biên phòng đã liên lạc với tất cả phương tiện tàu thuyền, hướng dẫn chủ tàu vào nơi tránh trú bão. Ngư dân Nghệ An chằng buộc thuyền. Tới sáng hôm nay (2/8), tất cả phương tiện tàu thuyền được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An hướng dẫn tránh trú bão an toàn. Bộ đội biên phòng sẵn sàng 100% hỗ trợ dân vùng biển khi có sự cố. Huyện nào của Thanh Hóa có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét? Tại Thanh Hóa, có 7 huyện cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong và thời điểm hoàn lưu bão số 2. Quan Sơn, Lang Chánh, Như Thanh, Mường Lát nguy cơ cao. Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất mức độ trung bình.

Nhóm PV BMT