Bão số 3 (YAGI) gây nhiều thiệt hại tại Yên Bái

Do chịu ảnh hưởng của bão số 3 (YAGI), các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 6/9 đến sáng sớm 8/9 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, một số nơi cao hơn 200mm. Mưa dông đã gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.