Bão số 7 hướng vào Nghệ An, bờ kè dự án hơn 300 tỉ đồng nhiều đoạn bị đứt gãy

Video sụt lún, đứt gãy bờ kè phía hạ lưu đập Bara Đô Lương, Nghệ An

Nhận được phản ánh người dân, PV Dân Việt đã có mặt tại công trường thi công đập Bara Đô Lương. Tại đây, chúng tôi ghi nhận được cảnh tưởng bờ kè hạ lưu (bờ tả sông Lam – PV) thuộc dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bị sút lún, đứt gãy.

Những khối bê tông tại bờ kè bị sụt lún, đứt gãy. Ảnh: Cảnh Thắng

Ngay tại hiện trường sụt lún, một lượng lớn đất đá được đổ nhằm ngăn chặn lượng nước từ thượng nguồn đổ về có thể gây hư hỏng hệ thống bờ kè.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Dân Việt, bờ kè này đã bị sút lún đứt gãy nhiều chỗ, đến nay phía đơn vị thi công vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn khiến cho bờ kè đập Ba ra Đô Lương bị sút lún đứt gãy nhiều đoạn. Ảnh: CT

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hào, Giám đốc Ban quản lý dự án NNPTNT tỉnh Nghệ An (NAPMU) cho biết: "Do bão, nước từ thượng nguồn tràn về, nước cuộn và đánh khu vực kè bờ tạ gây sạt lỡ, sụt lún. Hiện chúng tôi đã cho đổ đất đá để tránh sụt lún thêm. Nếu mưa bão tiếp mà bờ kè tiếp tục sụt lún phải chấp nhận thôi. Chúng tôi đang chờ đến mùa khô mới có thể xử lý đoạn sạt lỡ, sụt lún này".

"Công trình chưa bàn giao, trách nhiệm thuộc về nhà thầu. Nhà thầu phải sửa chữa. Đây là công trình trọng điểm, chúng rất quan tâm để xử lý dứt điểm" - ông Hào cho biết thêm.

Nhiều đoạn bờ kè bị đứt gãy. Ảnh: CT

Trong bối cảnh cơn bão số 7 đang hướng vào đất liền, dự kiến đổ bộ trực tiếp Nghệ An, PV liên hệ với ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

Ông Đệ nói: "Việc xây dựng bờ kè bị sụt lún, đứt gãy là sự cố. Hiện nhà thầu đang thi công, đơn vị thi công xử lý. Trách nhiệm để xảy ra vấn đề này thuộc về nhà thầu".

Nhiều đoạn sụt lún sâu hư hỏng nhưng không được nhà thầu khắc phục. Ảnh: CT

Được biết Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An tại khu vực đập Ba ra Đô Lương được khởi công xây dựng từ tháng 10/2018. Dự án trên do Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay JICA Nhật Bản với tổng giá trị đầu tư trên 316 tỷ đồng.

Nhiều đoạn sụt lún sâu hơn 1 mét gây gãy các trụ của bờ kè. Ảnh: CT

Công trình do liên doanh Công ty Hòa Hiệp và Công ty Sông Đà 4 đảm nhận thi công, dự kiến hoàn thành vào đưa vào sử dụng vào tháng 9/2021.