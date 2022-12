"Báo thủ” Lautaro Martinez làm khổ Messi như thế nào tại World Cup 2022?

Argentina đã chính thức trở thành tân vương World Cup 2022 sau khi đánh bại Pháp ở loạt đá luân lưu. Trước đó họ đã trải qua 120 phút thi đấu nghẹt thở với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Thực tế thì Lionel Messi có thể kết thúc trận đấu sớm hơn nếu như Lautaro Martinez không vô duyên trong các tình huống dứt điểm.

Ở trận chung kết, cầu thủ đang khoác áo Inter Milan có ít nhất 3 lần được đồng đội trao cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên Lautaro Martinez đều bỏ lỡ một cách khó hiểu. Đáng chú ý nhất là tình huống anh đối mặt với thủ môn Hugo Lloris nhưng lại khá chần chừ trong việc dứt điểm rồi để hậu vệ tuyển Pháp kịp thời cản phá. Ngoài ra trong tư thế trống trải, Lautaro Martinez lại đánh đầu một cách nghiệp dư khi nhận được đường tạt bóng từ phía cánh phải. Ở lần thứ 3 dứt điểm cận thành, tiền đạo này vẫn không thể ghi bàn. Dù vậy, Messi đã kịp có mặt để đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2.

Lautaro Martinez là ngôi sao quả tạ của Argentina tại World Cup 2022.

Đây không phải là trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022 mà Lautaro Martinez vô duyên đến như vậy. Trước đó anh có 2 lần đá chính trước Saudi Arabia và Mexico nhưng không để lại nhiều dấu ấn, để rồi mất suất đá chính vào tay đồng đội trẻ Julian Alvarez. Dù được chơi ở vị trí sở trường cùng với có sự hỗ trợ của Messi nhưng Lautaro Martinez đã để lại những sự thất vọng.

Ở trận ra quân gặp Saudi Arabia, cầu thủ thuộc biến chế Inter Milan chơi rất tích cực và chịu khó dứt điểm khi có cơ hội. Tuy nhiên anh đã không thể có bàn thắng ở trận đấu ấy, một phần do thiếu may mắn, phần khác do sự vô duyên trong các tình huống chạy chỗ và dứt điểm.

Đến trận gặp Mexico, Lautaro vẫn được HLV Scaloni cho vào sân ngay từ đầu. Anh thi đấu vật vờ, không tạo ra dấu ấn đáng kể nào và cuối cùng bị thay ra.

Màn trình diễn kém cỏi ở 2 trận đấu này đã đẩy Lautaro lên băng ghế dự bị. Kể từ trận đấu với Ba Lan ở lượt cuối vòng bảng, bất kể Argentina chơi 2 hay 3 tiền đạo thì anh vẫn không có tên trong đội hình xuất phát. Như đã nói ở trên Julian Alvarez là người được HLV Scaloni ưu tiên hơn.

Khi được tung vào sân, Lautaro cũng vô duyên một cách khó hiểu, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn theo cách rất khó tin. Dù vô địch World Cup 2022 nhưng ở phương diện cá nhân thì Lautaro vừa trải qua một giải đấu vô cùng thất vọng. Anh thậm chí còn chẳng ghi nổi một bàn thắng dù được đồng đội trao rất nhiều cơ hội.

Màn trình diễn vừa qua không xứng đáng để Lautaro có một vị trí đá chính ở Argentina.

Lautaro Martinez đã được gọi lên tuyển Argentina từ năm 2019 và đã có thành tích không tồi với 12 bàn thắng sau 24 trận ra sân tính đến thời điểm hiện tại. Đây là một thành tích không hề tệ. Đặc biệt trong màu áo Inter Milan, tiền đạo 25 tuổi này cũng đã kịp có được 7 bàn thắng sau 15 lần ra sân. Nhiều người đã nghĩ rằng Argentina sẽ có 1 sát thủ vòng cấm tại World Cup 2022 nhưng điều đó lại hoàn toàn ngược lại.

Trong thời gian sắp tới không quá khó hiểu khi vị trí của Lautaro vẫn là trên băng ghế dự bị. Với sự thăng hoa của Alvarez thời điểm hiện tại, thật khó cho cầu thủ của Inter Milan.

Chức vô địch World Cup 2022 của Messi đáng lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như không có “báo thủ” Lautaro. Rất may khi sát thủ của Serie A không có phong độ tốt thì bên cạnh Leo vẫn còn có những đồng đội xuất sắc khác. Tại World Cup 2014, đáng lẽ Messi đã vô địch nếu như không có ngôi sao quả tạ khác là Gonzalo Higuain.

Messi khổ sở vì Lautaro ở World Cup 2022.

Sau trận chung kết World Cup 2022, người hâm mộ còn chia sẻ khoảnh khắc Lautaro Martinez đạp trúng mặt Messi khi cố gắng trèo lên xà khung thành để ăn mừng. Đó có lẽ là cú đá trúng đích duy nhất của Martinez ở giải đấu diễn ra tại Qatar. Ngôi sao quả tạ kéo Messi từ trong đến ngoài trận đấu.

Đóng góp đáng kể nhất của Lautaro cho Argentina tại World Cup 2022 là cú đá luân lưu quyết định giúp đại diện Nam Mỹ vượt qua Hà Lan ở tứ kết. Tuy nhiên điều đó là quá ít ỏi cho những kỳ vọng về một sát thủ hàng đầu tại Serie A.