Chằng chống mái tôn, đưa thuyền lên bờ ứng phó bão Trami-cơn bão số 6, công an, bộ đội cùng giúp dân

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã có buổi kiểm tra thực tế về công tác triển khai phòng, chống, ứng phó với bão số 6. Công an tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ theo dõi sát diễn biến tình hình của bão số 6 nhằm chủ động tham mưu xây dựng phương án, thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” trong ứng phó đối với bão số 6. Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết nhằm kịp thời ứng phó khi bão vào, đồng thời giải quyết hậu quả sau bão; phối hợp với lực lượng biên phòng hướng dẫn cho các chủ tàu thuyền đưa phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn