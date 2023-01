Bảo vệ sức khoẻ trẻ nhỏ - động lực lớn nhất cho gia đình trẻ sắm ô tô

Lựa chọn tối ưu chi phí

"Thời tiết ở miền Bắc mùa hè nắng cháy, mùa đông gió lạnh, chuyển mùa thì mưa phùn. Không khí Thủ đô cũng khá ô nhiễm khói bụi, nên có ô tô, tôi vừa yên tâm đưa đón con tới trường vừa thuận tiện về quê dịp cuối tuần", anh Nguyễn Trọng Văn (32 tuổi, Hà Nội) vừa đặt cọc chiếc VinFast VF 5 Plus chia sẻ lý do mua ô tô.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng (Giám đốc điều hành Whatcar), gia đình trẻ mua xe lần đầu thường có xu hướng chọn xe ở phân khúc A và đây cũng là phân khúc sôi động nhất của thị trường Việt Nam. Ông Thắng cho biết, chi phí mua xe là yếu tố tác động lớn nhất đối với những người mua xe lần đầu - đối tượng có mức tài chính hạn chế và cần lựa chọn kỹ càng trước khi "xuống tiền".

Khách hàng tìm hiểu kỹ về xe VF 5 Plus được trưng bày tại Showroom VinFast Ocean Park (Hà Nội).

Với VF 5 Plus, chi phí lăn bánh của mẫu xe điện hạng A của VinFast được cộng đồng người dùng đánh giá là phù hợp. Ngoài mức giá trên dưới 500 triệu đồng khi mua xe, người dùng được miễn lệ phí trước bạ. Nhờ vậy, người mua xe tại Hà Nội và TP.HCM chỉ cần chi thêm khoảng 20 triệu đồng chi phí biển số là có thể lăn bánh. Ở các tỉnh thành khác, chi phí này còn thấp hơn.

Đáng nói là khoản tiết kiệm từ chi phí vận hành so với xe xăng cùng phân khúc. Là người đã trải nghiệm cả hai mẫu xe điện VF e34, VF 8, ông Nguyễn Mạnh Thắng cho biết đối với những khách hàng tiên phong mua xe kèm pin, chi phí nhiên liệu chỉ tốn khoảng vài trăm nghìn/tháng (bằng khoảng 1/4 chi phí nhiên liệu đối với xe xăng truyền thống). Hơn nữa, do cấu tạo đơn giản hơn xe xăng, chi phí bảo trì, bảo dưỡng của xe điện cũng rẻ hơn rất nhiều so với xe xăng.

"Hiện đại, hợp thời và tối ưu về chi phí, VF 5 Plus rất khác biệt và là luồng sinh khí mới cho phân khúc A tại Việt Nam", anh Văn nói về lý do đã lựa chọn mẫu ô tô điện thương hiệu Việt.

Đó cũng là lý do rất nhiều gia đình trẻ sau khi tìm hiểu kỹ đã quyết định chọn VF 5 Plus là chiếc xe đầu tiên cho cả nhà. Sức nóng của VF 5 Plus được thể hiện khi chỉ sau 9 giờ đầu mở bán, VinFast nhận tổng cộng 3.293 đơn đặt hàng mẫu ô tô điện VF 5 Plus với tỷ lệ cọc cam kết 80%.

Vợ chồng anh Thái Sơn và chị Kiều My (TP.HCM) thích thú chụp hình cùng chiếc xe tương lai của gia đình mình.

Bên cạnh chi phí, những gia đình trẻ mua ô tô lần đầu còn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố khác như thiết kế, màu sắc bên ngoài, tính năng an toàn, tiện ích thông minh… phù hợp với nhu cầu của cả gia đình.

Trước đó, phân khúc A vốn là nơi mà người dùng phải chấp nhận những mẫu xe nhàm chán về thiết kế, nghèo nàn về trang bị, tính năng thông minh và cả khả năng vận hành. Tuy nhiên, VF 5 Plus đã mang tới nhận thức hoàn toàn khác cho người dùng.

Gia đình chị Đoàn Trần Kiều My và anh Đinh Trần Thái Sơn (TP.HCM) thừa nhận, cả nhà đặc biệt thích thú khi được thoải mái lựa chọn nội-ngoại thất cho xe. "Vợ chồng mình phân vân giữa màu đỏ và cam, cuối cùng con mình chọn màu đỏ nên cả nhà theo luôn. Mua xe cũng chủ yếu để chở con đi chơi nên để cho con chọn màu", chị My vui vẻ nói về chiếc xe đầu tiên của gia đình nhỏ.

Sau khi được nhìn tận mắt VF 5 Plus và tìm hiểu về thông số của xe, anh Đặng Trọng Nghĩa và chị Huỳnh Thị Thúy Hồng (TP.HCM) tỏ ra hài lòng với các trang bị an toàn như hệ thống 6 túi khí hay những công nghệ hỗ trợ lái nâng cao.



Ngoài ra còn là hàng loạt ứng dụng, tiện ích thông minh như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, cập nhật phần mềm từ xa, lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, điều khiển các thiết bị smart home…

Đây là những tính năng hoàn toàn vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Bởi thế, anh Nghĩa chia sẻ, anh đang rất mong chờ tới lúc được nhận xe để lên kế hoạch xuyên Việt.

Anh Trọng Nghĩa và chị Thúy Hồng (TP.HCM) đã chọn VF 5 Plus là bạn đồng hành cho các chuyến đi chơi sắp tới.

Với động cơ điện cho công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, cùng bộ pin có dung lượng 37,23 kWh cho quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới hơn 300 km, VF 5 Plus được đánh giá rất phù hợp cho di chuyển đa dạng trong thành phố hay các tuyến đường vùng ven. Cùng với hệ thống trạm sạc của VinFast đang bao phủ cả 63 tỉnh thành, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm trên mọi hành trình.

Bởi thế, giới chuyên môn nhìn nhận, VF 5 Plus là lựa chọn số một về dòng xe đẹp về ngoại hình, khả năng vận hành vượt trội với chi phí tiết kiệm nhất, đặc biệt cho những khách hàng lần đầu mua ô tô.