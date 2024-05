Bar 1900 ngang nhiên bán bóng cười cho khách, chỉ có thể xử phạt vi phạm hành chính?

Đột kích bar 1900, cảnh sát phát hiện đang bán bóng cười ngay tại quầy lễ tân

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm phát hiện thời gian gần đây, quán bar 1900 có biểu hiện kinh doanh bóng cười nên đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo phối hợp với Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra.

Hình ảnh khách đang sử dụng bóng cười tại bar 1900. Ảnh: ANTĐ

Để tiếp cận bên trong quán, trinh sát phải hoá trang thành "dân chơi", từ đó ghi lại được hình ảnh các nam, nữ thanh niên vô tư sử dụng bóng cười dù đã được cảnh báo nhiều về mức độ nguy hại của loại khí N2O này.

Để phục vụ khách hàng thuận tiện quán bar 1900 còn để bình "khí cười" ngay tại quầy lễ tân, khi khách có nhu cầu là bán. Giá bán mỗi quả bóng cười ở đây dao động từ khoảng 120.000-150.000 đồng/quả.

Khách hàng chọn theo combo giá sẽ thấp hơn. Thời điểm kiểm tra, nhiều dân chơi vẫn đang vô tư hít bóng cười.

Công an đã thu giữ 1 bình "khí cười" và 100 vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho đơn vị chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Xử phạt không quá 25 triệu đồng

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, việc sử dụng bóng cười để hít là nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và thần kinh của người sử dụng.

Còn việc kinh doanh bóng cười tại các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke là trái pháp luật, tuy nhiên chế tài xử lý hiện nay chưa đủ mạnh nên hiện hành vi vi phạm về bóng cười diễn ra khá phổ biến trong xã hội.

Mặc dù bóng cười không có lợi cho sức khỏe, có tính chất gây nghiện tuy nhiên hiện nay, bóng cười, khí N2O không có trong danh mục các chất ma túy ở Việt Nam nên việc xử lý vẫn thiếu tính răn đe.



Quán bar để sẵn bình "khí cười" tại quầy lễ tân để tiện bơm bóng phục vụ khách.

Ông Cường cho biết, Điều 6 Luật Đầu tư quy định, các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay bao gồm: Kinh doanh các chất ma túy; Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; Kinh doanh mại dâm; Kinh doanh pháo nổ… và không cấm kinh doanh mặt hàng chứa hóa chất N2O.

Tuy nhiên, khí N2O có trong bóng cười thuộc danh mục hàng hóa hóa chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định Phụ lục 2 Nghị định 82/2022/NĐ-CP. Chỉ có những đơn vị được cấp phép mới được sản xuất kinh doanh loại hóa chất này.

Như vậy, theo quy định hiện nay, bóng cười không phải là ma túy, cơ sở kinh doanh nếu vi phạm chỉ bị xử phạt về hành vi kinh doanh đối với hàng hóa bị hạn chế kinh doanh mà không có đăng ký. Mức phạt từ 20 đến 25 triệu đồng theo quy định tại Điều 17 Nghị định 71/2019/NĐ-CP.

"Có lẽ biết trước chế tài xử phạt chỉ đến 25 triệu đồng nên các cơ sở kinh doanh vẫn cố tình bán bóng cười để thu hút khách đến sử dụng dịch vụ" – ông Cường nêu quan điểm và cho biết nhận thấy mối nguy hiểm, các địa phương, trong đó có Hà Nội đã cấm sử dụng khí NO2 vào mục đích vui chơi giải trí.

Ai là chủ quán bar 1900? Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, chủ sở hữu của bar 1900 là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giải trí Phong Cách Việt thành lập vào ngày 24/6/2013. Công ty có địa chỉ tại 8B phố Tạ Hiện, người đại diện là ông Doãn Trung Hòa (trú tại tỉnh Hà Nam) với chức danh Giám đốc. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giải trí Phong Cách Việt có vốn điều lệ chỉ ở mức 200 triệu đồng. Trong đó ông Doãn Trung Hòa góp 100 triệu đồng và ông Nguyễn Văn Đức (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) góp 100 triệu đồng. Trước khi có cơ cấu góp vốn như hiện tại, chủ sở hữu quán bar 1900 từng có sự xuất hiện của hai cá nhân góp vốn khác là Trần Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Hải.

Theo tìm hiểu của Dân Việt được biết, đất 8B Tạ Hiện là đất công, trước đây là rạp hát Quảng Lạc, có diện tích 410,7m2. Năm 2015, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 6784/QĐ-UBND giao Nhà hát Kịch Hà Nội quản lý, sử dụng đất lâu dài, với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.