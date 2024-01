Bắt 2 đối tượng cầm đầu trong vụ lừa bán đất tại khu 79 căn biệt thự ở Phú Quốc

Chiều 10/1, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hiệu (SN 1974, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP.Hồ Chí Minh) và Đào Văn Quy (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Đào Văn Quy. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào năm 2019, Bùi Văn Hiệu cùng Đào Văn Quy đã thỏa thuận với một số đối tượng khác, bao chiếm 15.000m2 đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang. Sau đó, các đối tượng đã phân lô, bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Cán bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hiệu. Ảnh: CACC

Theo người dân ở Phú Quốc, Bùi Văn Hiệu là người ở TP.Hồ Chí Minh đến Phú Quốc làm ăn với cái mác "đại gia". Ngoài khu đất bao chiếm, bán trái phép nói trên, Hiệu còn được biết đến là “tay làm ăn nức tiếng” với loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện quy mô lớn nhất ở Phú Quốc.