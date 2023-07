Chiều 22/7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, tối 21/7, rạng sáng ngày 22/7, Tổ Công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang đã xuất quan tuần tra, trấn trấn áp tội phạm trên địa bàn của Phú Quốc và đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.



Tổ Công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang làm việc với ông Phan Hoàng Dương (người áo trắng)- Phó Giám đốc công ty Bảo vệ Vệ sĩ Đại Việt. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 23 giờ 15, ngày 21/7, Tổ Công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà gắn biển hiệu Văn phòng đại diện Công ty Bảo vệ Vệ sĩ Đại Việt (có địa chỉ tổ 3, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc).

Tại đây, ông Phan Hoàng Dương - Phó Giám đốc công ty Bảo vệ Vệ sĩ Đại Việt đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty bảo vệ, vệ sĩ theo quy định của pháp luật. Kiểm tra tại địa chỉ này, Tổ công tác 108 phát hiện, lập biên bản tạm giữ 3 gậy cao su, 1 mũ cối CAND.

Tổ công tác 108 đề nghị đại diện công ty tháo gỡ bảng hiệu khi chưa thực hiện đầy đủ các giấy tờ, thủ tục liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời, bàn giao vụ việc và tang vật cho Công an xã Cửa Dương tiếp tục xử lý theo quy định.

Đến khoảng, vào lúc 0 giờ 9 phút ngày 22/7, Tổ công tác 108 phát hiện xe ô tô BKS 68A – 189.26 đang di chuyển phía trước nhà trọ thuộc địa chỉ tổ 3, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra.

Đối tượng Lê Quốc Khánh. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 đối tượng. Kết quả test nhanh, 2 đối tượng gồm: Lê Quốc Khánh (SN 1989, quê quán Hà Nội) và Hoàng Thị Trang (SN 1990, ngụ phường Dương Đông, TP.Phú Quốc) dương tính với chất ma túy. Khám xét trong túi đeo và trên xe của đối tượng Lê Quốc Khánh, Tổ công tác phát hiện 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), cân tiểu ly và các tang vật liên quan.

Đối tượng Hoàng Thị Trang. Ảnh: CAND

Bước đầu, đối tượng Khánh khai nhận chất tinh thể màu trắng chứa trong 2 túi nilon được phát hiện là ma túy đá. Lê Quốc Khánh từng có tiền án về tội "Cướp tài sản".

2 đối tượng Lê Quốc Khánh và Hoàng Thị Trang cùng tang vật được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Phú Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.

Vào lúc 2 giờ 7 phút, ngày 22/7, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh House No 1 (số 58 Bạch Đằng, phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

Các đối tượng đánh bạc tại cơ sở kinh doanh House No 1. Ảnh: CACC

Tổ công tác phát hiện 8 đối tượng gồm: Hoàng Văn Chuyền (SN 1993), Hồ Văn Hùng (SN 1998), Lê Chí Dũng (SN 1992), Trần Huỳnh Khánh Ngọc (SN 2005), Nguyễn Nhật Minh (SN 2005), Lê Hoàng Lâm (SN 2005), Nguyễn Dương Như Linh (SN 1994), Nguyễn Thị Hoàng Như (SN 1998, cùng ngụ tại TP Phú.Quốc) đang đánh bạc với hình thức đánh Poker ăn thua bằng tiền được quy đổi từ phỉnh theo các mệnh giá.

Các đối tượng đánh bạc tại cơ sở kinh doanh House No 1. Ảnh: CACC

Bước đầu các đối tượng khai nhận, đối tượng Hoàng Văn Chuyền là người quản lý trực tiếp tại cơ sở kinh doanh và cũng trực tiếp tham gia đánh bạc với các đối tượng. Chuyền là người nhận tiền chuyển khoản từ các con bạc, sau đó quy đổi thành số phỉnh tương đương, để các đối tượng sát phạt.

Vụ việc được bàn giao Công an phường Dương Đông tiếp tục điều tra, xử lý.