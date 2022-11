Bắt 2 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế lẩn trốn ở Bình Dương

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xác minh, bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.



PAN JIANLEI bị truy nã.

Đối tượng ZHANG GUO ZHONG.

2 đối tượng bị bắt là ZHANG GUO ZHONG (SN 1972) và PAN JIANLEI (SN 1984, cùng có quốc tịch Trung Quốc).

Theo điều tra, đối tượng ZHANG GUO ZHONG là đối tượng chủ mưu trong vụ án "tổ chức xã hội đen và giết người" đang bị Công an thành phố Phúc Châu, Trung Quốc ra lệnh truy nã.

Sau khi bị truy nã, đối tượng bỏ sang Việt Nam để lẩn trốn. Quá trình xác minh, bắt giữ đối tượng ZHANG GUO ZHONG, tổ công tác phát hiện bắt giữ đối tượng PAN JIANLEI đang bị phía Công an Trung Quốc truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện 2 đối tượng đang được làm thủ tục để di lý về Trung Quốc xử lý theo quy định.

Qua sự việc nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú và kêu gọi gia đình, người thân vận động đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.

Mọi người dân khi phát hiện đối tượng có biểu hiện bất minh như che giấu nhân thân lai lịch, che dấu đặc điểm nhận dạng, có những biểu hiện trốn tránh tiếp xúc với người khác; đây là những biểu hiện của đối tượng đang bị truy nã. Do đó, đề nghị người dân cần thông báo đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời xác minh làm rõ.