Cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An nói với doanh nghiệp rằng thích đồng hồ Patek Philippe vì mặt sapphire không xước

Chiều 26/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ Xuyên Việt Oil với phần tranh tụng, đại diện VKS đối đáp lại quan điểm bào chữa với luật sư và các bị cáo.

Tại tòa, đại diện VKS cho rằng khi bào chữa, đa số các luật sư và bị cáo trình bày thêm tài liệu, chứng cứ, tình tiết giảm nhẹ. Về vấn đề này VKS ghi nhận ý và đề nghị HĐXX xem xét khi lượng hình. Tuy nhiên, các bị cáo nhóm phạm tội Nhận hối lộ cho rằng việc Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil), tặng tiền, quà cho mình là tự nguyện, không đòi hỏi để đáp ứng việc cấp phép những giấy tờ hay những yêu cầu của Hạnh.

Tuy nhiên, VKS cho rằng có thể khẳng định rõ ràng Hạnh đưa tiền là có mục đích. Các bị cáo là những người có quyền hạn, chức vụ, nhưng lại nhận tiền, vật chất của bị cáo Hạnh để thực hiện những điều vi phạm quy định, tạo điều kiện cho Hạnh.

Bị can Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương (áo trắng). Ảnh: Xuân Huy.

"Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật hình sự", đại diện VKS khẳng định.

Để làm rõ quan điểm này, VKS dẫn chứng từ việc của bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương). Theo đó, bị cáo An cho rằng Hạnh tặng đồng hồ Patek Philippe chỉ là nhận quà sinh nhật, không phải nhận hối lộ. Tuy nhiên, VKS cho rằng bị cáo An đã 4 lần nhận hối lộ (gồm 3 lần nhận 400 triệu đồng và 1 lần nhận đồng hồ với tổng trị giá hơn 921 triệu đồng) .

Về việc tặng chiếc đồng hồ Patek Philippe, Hạnh khai ông An yêu cầu mình tìm cách hợp thức hóa số lượng xăng dầu, ông An sẽ chỉ kiểm tra hình thức, không kiểm tra thực tế. Chi phí ông An yêu cầu là từ 5-7 tỷ đồng. Sau đó, bà Hạnh mua đồng hồ 80.000 USD để tặng ông An, tuy nhiên, do chưa kịp xách tay từ nước ngoài về nên Hạnh chưa tặng được chiếc đồng hồ này.

Khoảng vài tháng sau, Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối, và lấy lý do tặng quà sinh nhật để tặng ông An. Hạnh khai tặng ông An đồng hồ là do trước đó ông An nói thích đồng hồ này vì có mặt đá sapphire, không lo bị trầy xước.

Với việc nhiều lần nhận tiền, tài sản, VKS xác định bị cáo An phạm tội nhận hối lộ. Do đó, VKS giữ nguyên quan điểm như đã truy tố. Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo.