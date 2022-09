Bắt 2 đối tượng, thu 56 bánh heroin và 12,43kg ma túy tổng hợp

Vào hồi 11 giờ ngày 19/9, tại ngõ 292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, lực lượng Công an TP.Hải Phòng và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã bắt quả tang đối tượng Phạm Bích Nguyệt khi vừa nhận ma túy của đối tượng Đặng Thị Huệ; tang vật thu giữ gồm: 1 bánh heroin (trọng lượng 348,3 gram), 1 điện thoại di động, 1 xe máy điện và 2.270.000 đồng.

Ảnh minh hoạ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Bích Nguyệt, Cơ quan CSĐT-Công an TP thu giữ 13,85 gram MDMA, 39,32 gram Methamphetamine, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 287 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT-Công an TP khám xét khẩn cấp kho "hàng" của Đặng Thị Huệ tại số 106A/292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thu giữ 15.000 viên thuốc lắc (trọng lượng 6,9kg), 5kg ma túy đá (loại Methamphetamine và Ketamine), 55 bánh heroin (trọng lượng 20kg), 30 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Tổng tang vật thu giữ trọng vụ án là 56 bánh heroin (nặng 20,348kg), 12,43kg ma túy tổng hợp, 317 triệu đồng, 1 cân điện tử và một số tang vật có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Thị Huệ và Phạm Bích Nguyệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, qua công tác phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và PC04 Công an TP.Hải Phòng, trinh sát phát hiện một số đối tượng ở Hải Phòng móc nối với các đối tượng ở các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Hải Phòng tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Đặng Thị Huệ, sinh năm 1971, HKTT số 48 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Trợ thủ đắc lực cho Huệ là Phạm Bích Nguyệt, sinh năm 1975, HKTT số 4/34 Hàng Kênh, cùng quận Lê Chân.

Việc bắt giữ được đối tượng chủ mưu cầm đầu, thu giữ số lượng ma túy rất lớn là thành tích đặc biệt xuất sắc, công an Hải Phòng được người dân tin tưởng và hoan nghênh.