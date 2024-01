Bắt 3 đối tượng làm giả sổ đỏ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Trước đó, sau khi nắm tình hình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra và phát hiện trên địa bàn huyện nổi lên nhóm đối tượng gồm: Phạm Thị Hoa (SN 1989), trú tại xã Đồng Tâm - nguyên là cán bộ UBND xã Đồng Tâm; Vũ Hồng Thủy (SN 1986), trú tại xã Đồng Tâm - nguyên là cán bộ UBND huyện Lạc Thủy (vừa xin nghỉ việc); Đỗ Thị Thu Hoài (SN 1984), trú tại thị trấn Chi Nê - nguyên là cán bộ UBND huyện Lạc Thủy đã câu kết với nhau lấy thông tin các thửa đất của người dân trên địa bàn huyện để móc nối với các đối tượng ngoài xã hội làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có diện tích từ vài chục mét vuông đến hàng trăm mét vuông ở những vị trí đắc địa trên địa bàn thị trấn Chi Nê. Tất cả số sổ đỏ được làm giả đều mang tên của 3 đối tượng trên.

Cơ quan điều tra kiểm đếm tài liệu tại phòng riêng của bà Phạm Thị Thành. Ảnh: Ngô Thủy

Sau khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, các đối tượng này đã mang 5 sổ đỏ giả đi thế chấp lừa vay và chiếm đoạt tiền của nhiều người. Trong đó, bà Phạm Thị Thành (SN 1960), trú tại thị trấn Chi Nê bị các đối tượng thế chấp sổ đỏ giả, lừa vay, chiếm đoạt số tiền khoảng 22 tỷ đồng.



Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác định bà Phạm Thị Thành (nguyên là giáo viên đã nghỉ hưu) là đối tượng có biểu hiện hoạt động phức tạp về cho vay nặng lãi. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Phạm Thị Thành bước đầu khai nhận, trong khoảng thời gian từ 29/8/2022 đến ngày 20/9/2022 đã cho nhiều người vay tiền. Trong đó, 3 đối tượng nói trên vay số tiền khoảng 22,4 tỷ đồng với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 200%/năm, cao gấp 9 lần so với mức lãi suất cao nhất do Ngân hàng Nhà nước quy định). Ngoài ra, đối với các trường hợp vay nóng, Phạm Thị Thành còn "cắt lãi" lên đến 50.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Bàn làm việc của bà Đỗ Thị Thu Hoài, được biết bà Hoài là giáo viên nghỉ hưu, có biểu hiện phức tạp cho vay nặng lãi... Ảnh: Ngô Thủy

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT còn thu giữ 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghi là giả cùng nhiều tài liệu, vật chứng, giấy tờ có liên quan đến việc vay nợ, thế chấp, sổ ghi chép liên quan đến việc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và làm, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.