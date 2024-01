Bắt 4 côn đồ truy sát chém thanh niên trọng thương ở Long An

Tối 17/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Tỷ (21 tuổi), Lê Văn Trí (22 tuổi, ngụ Long An), Đặng Mai Hoàng Thảo (22 tuổi, ngụ Hậu Giang) và Nguyễn Tấn Thông (19 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ tội gây rối trật tự công cộng.

Hung khí tự chế của nhóm côn đồ chém gục thanh niên tại hiện trường ở huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: Thiên Long

Nạn nhân bị chém là thanh niên Đặng Hiếu Thiện (17 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức), hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 26/12/2023, tại khu phố 4, thị trấn Bến Lức có một nhóm thanh niên mang theo hung khí đánh nhau gây náo loạn dân cư. Khi Công an huyện Bến Lức có mặt phát hiện nạn nhân Đặng Hiếu Thiện (17 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) nằm bất động với nhiều vết thương, máu chảy đầy cơ thể.

4 đối tượng chém người bị công an huyện Bến Lức bắt giữ để điều tra tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Thiên Long

Nhóm đối tượng gây án chạy xe máy rời khỏi hiện trường, nạn nhân nhanh chóng chuyển Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu.

Tại hiện trường, trinh sát hình sự thu giữ nhiều hung khí tự chế như chỉa, dao và chai bia bị đập bể.

Công an tập trung điều tra truy xét, ba ngày sau lần lượt các đối tượng sa lưới. Nghi phạm Tỷ, Thảo, Thông và Trí thừa nhận đã dùng hung khí chém anh Thiện bị thương, do mâu thuẫn trước đó khi chạm mặt nhau ở quán cà phê tại thị trấn Bến Lức.