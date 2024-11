Nghi án giết người tình do mâu thuẫn tình cảm Nghi án giết người tình do mâu thuẫn tình cảm ở Long An

Chiều 22/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nguyên Khôi (42 tuổi, thường trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi giết người.