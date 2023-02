Bắt 8 đối tượng tổ chức "tiệc ma túy" tại vũ trường ở Đà Nẵng

Ngày 9/2, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan đến hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại vũ trường New Phương Đông.

Theo đó, qua điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ, Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng là Mai Phước Liêm (SN 2000) và Lê Quốc Vũ (SN 2000, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đối tượng Lê Quốc Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đối tượng là Mai Phước Liêm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, vào lúc 0h ngày 31/1, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra bất ngờ tại vũ trường New Phương Đông (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).



Lực lượng công an phát hiện 3 bàn trong vũ trường có sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 30,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ketamin. Tiến hành test nhanh những người trong vũ trường, Công an phát hiện 64 người dương tính với chất ma túy. Sau đó, Công an quận Hải Châu đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng.

Lực lượng chức năng phát hiện 64 người dương tính với chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông. Ảnh: CACC

Tính đến nay, Công an quận Hải Châu đã thực hiện bắt 8 đối tượng liên quan đến hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại vũ trường này.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.