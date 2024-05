Bất chấp biển cấm, các phương tiện ô tô vẫn đi qua cầu, đường nông thôn Hải Phòng

Các thanh bê tông lan can để chắn 2 bên thành cầu bắc qua kênh An Kim Hải sang thôn Văn Cú, thuộc xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng). đã gãy đổ, rơi rụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại. Ảnh: Thu Thủy