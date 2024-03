Theo lãnh đạo Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, chiếc xe này là tang vật của một vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Việc phải để xe ở trên phố là do chiếc xe không nổ được máy. Đơn vị cũng đã liên hệ với các bãi trông giữ xe, nhưng do chiếc xe quá lớn, gầm thấp nên khó di chuyển vào các bãi gửi xe và các bãi gửi xe cũng không nhận trông chiếc xe ngoại cỡ này.