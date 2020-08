Bất chấp Covid - 19, giá nhà đất ở các đô thị lớn vẫn tăng

Tại thị trường TP.HCM, mức giá BĐS dân cư dự kiến sẽ tăng nhẹ thêm 7-10% (Ảnh: IT)

Bộ phận phân tích Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố báo cáo về ngành bất động sản dân cư. Theo SSI Research, cơ cấu ngành này đã thay đổi sau dịch Covid-19.

Cụ thể, các chung cư cao cấp có giá bán trung bình trên 60 triệu đồng/m2 ghi nhận lượng giao dịch giảm đáng kể (giảm -30% so với cùng kỳ trong 6 thàng đầu năm 2020). Trong khi đó, các căn hộ có giá thuê cao (trên 1.000 USD/ căn/tháng) bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19. Cụ thể, giá chào thuê trung bình giảm khoảng 20% -25% do thiếu vắng nhu cầu từ người thuê và khách du lịch nước ngoài, đồng thời do khoản chi tiêu cho thuê nhà bị cắt giảm.

Lợi suất cho thuê căn hộ trung bình giảm khoảng 30-50 điểm cơ bản so với mức trước Covid-19. Tỷ lệ này ở TP.HCM dao động từ 4,5% đến 6,2%, trong khi Hà Nội dao động từ 4% đến 5,4% mỗi năm.

So với các quốc gia khác, yếu tố làm việc tại nhà không phải là nguyên nhân ảnh hưởng đáng kể đến việc mua bất động sản nhà ở. Cụ thể, các cuộc khảo sát trong nước cho thấy có khoảng 38-40% người dân coi thị trường bất động sản là kênh đầu tư an toàn. Thêm vào đó, đà tăng trưởng của thị trường có thể được ảnh hưởng tích cực bởi việc gia tăng tiến độ phát triển cơ sở hạ tầng cùng với môi trường lãi suất huy động thấp.

Chưa kể, bất động sản thấp tầng có pháp lý, quyền sử dụng đất minh bạch cũng trở nên hấp dẫn hơn với người mua nhà.

"Trong năm 2020, dù bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi ước tính giá bán tại thị trường Hà Nội sẽ tăng nhẹ khoảng 2-3%. Tại thị trường TP.HCM, mức giá sẽ tăng nhẹ thêm 7-10% do việc giá đất/dự án đầu vào tăng và nguồn cung hạn chế", SSI Research, dự báo.

Ngoài ra, doanh số bán mới trong nửa cuối 2020 có thể thấp hơn so với cùng kỳ 2019 do nguồn cung tổng thể hạn chế. Tăng trưởng LNTT trung bình năm 2020 đối với các doanh nghiệp bất động sản nhà ở niêm yết ước tính khoảng 10%.