Công an Bình Dương đình chỉ vụ án “làm giả con dấu”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói gì?

Những dòng tâm trạng của CEO King Coffee trên Facebook cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Đó là dòng trạng thái bức xúc của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee, đăng trên Facebook cá nhân, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương (PC03), chính thức thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên".

Cụ thể, theo văn bản do thượng tá Bùi Phạm Hải, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ký, nhấn mạnh: "Căn cứ kết quả điều tra vụ án đến nay nhận thấy đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can".

Cũng trên Facebook cá nhân của mình, bà Thảo nhấn mạnh: "Tôi vô cùng bức xúc khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên" với lý do chưa xác định được bị can.

Tôi muốn chất vất những cán bộ trực tiếp liên quan đến vụ án này tại Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương hai vấn đề: Thứ nhất, tài liệu đã được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định tới 2 lần và khẳng định chắc chắn bị làm giả. Thứ hai, ai cung cấp tài liệu đó, ở đâu, lúc nào và nhằm mục đích gì thì chính Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã lưu giữ hết chứng cứ và đã cung cấp cho Viện Khoa học hình sự để trưng cầu giám định. Vậy khó gì mà không xác định được bị can?".

CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương lại lấy tài liệu không liên quan đến vụ việc này để đi giám định, sau đó thông báo riêng cho ông Nguyễn Duy Phước - nghi can số 1 trong vụ án - được biết trước cả tháng trời, còn tôi thì không. Dựa vào văn bản đó, họ đã loan tin lên báo chí để đánh lạc hướng dư luận, trong khi sự thật là tài liệu để khởi tố một đằng, còn tài liệu để giám định mới nhất lại một nẻo. Và đến giờ, Cơ quan Cảnh sát điều tra lại ra thêm quyết định tạm đình chỉ vụ án vì lý do không hề thuyết phục.

"Tôi vô cùng bức xúc khi vụ án hình sự này cứ tiếp tục kéo dài, để nhóm thao túng tiếp tục rút ruột Trung Nguyên, kéo dài việc khởi tố bị can, khiến cho đối tác trong và ngoài nước của tôi vô cùng hoang mang, bất bình vì việc thực thi pháp luật tại Bình Dương có nhiều dấu hiệu quá khó hiểu", bà Thảo viết.

Trao đổi với Dân Việt chiều nay (25/8), bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay: "Từ nay có vấn đề gì tôi sẽ thông báo trên Facebook cá nhân cho khỏe chứ không trả lời báo chí nữa".

Nguyên nhân của việc này, bà Thảo không giải thích.

Ngoài ra, khi được hỏi cá nhân bà sẽ có động thái tiếp theo thế nào về vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ vụ án? CEO King Coffee chỉ nói ngắn gọn: "Tôi sẽ suy nghĩ và có quyết định, không thể chia sẻ với báo chí được".

Trước đó, trao đổi với Dân Việt, bà Thảo cho rằng trong suốt 4 tháng qua, PC03 Bình Dương đã giám định một bộ tài liệu khác, không liên quan gì đến tài liệu đang bị khởi tố, sau đó gửi cho ông Nguyễn Duy Phước mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo không hề hay biết.

Từ đó, ông Phước và Tập đoàn Trung Nguyên đã sử dụng thông tin đó để phát đi những thông cáo với nội dung gây nhầm lẫn và cho rằng PC03 Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận các tài liệu Biên bản họp và Quyết định của ĐHĐCĐ đều do ông Vũ và bà Thảo ký, từ đó "tố" ngược lại bà Thảo là người dựng chuyện, thường xuyên bịa đặt tố cáo sai sự thật nhằm phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung Nguyên, hủy hoại đến danh dự, uy tín của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đe dọa và xúc phạm các nhân viên đang làm việc tại Tập đoàn Trung Nguyên…

Cụ thể, bà Thảo khẳng định, tài liệu mà PC03 Bình Dương giám định là nhóm tài liệu A, trong khi tài liệu làm giả trong vụ án hình sự đã bị khởi tố là nhóm tài liệu B.