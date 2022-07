Bất chấp lệnh trừng phạt, xuất khẩu của Đức sang Nga tăng trở lại

Cảng Hamburg của Đức. Ảnh: Spiegel.de

Báo spiegel.de (Đức) ngày 4/7 dẫn báo cáo mới nhất của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức cho biết phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra vào ngày 24/2. Kết quả là xuất khẩu từ Đức sang Nga đã giảm gần 60% trong tháng 3 và thêm 9,9% trong tháng 4. Nhưng trong tháng 5, xuất khẩu sang Nga đã tăng trở lại so với tháng trước đó là 29,4%, đạt 1 tỷ euro.

Theo báo cáo, xuất khẩu các sản phẩm dược phẩm của Đức sang Nga đã tăng lên. Các sản phẩm này được miễn trừ trước các biện pháp trừng phạt. Văn phòng thông kê Liên bang Đức cho biết sẽ thông báo thêm chi tiết sau khi hoàn tất đánh giá trong những ngày tới.

Ngược lại, nhập khẩu từ Nga sang Đức giảm 9,8%, xuống còn 3,3 tỷ euro trong tháng 5 so với tháng trước. Nga chủ yếu cung cấp nguyên liệu thô và năng lượng.

Nhìn chung, xuất khẩu của Đức giảm đã giảm mạnh trong tháng 5 do nhu cầu yếu hơn từ các nước EU. Văn phòng Thống kê Liên bang Đức thông báo rằng sản lượng xuất khẩu đã thấp hơn 0,5% so với tháng trước và do đó đạt tổng cộng 125,8 tỷ euro. Trong khi đó, khập khẩu tăng 2,7%.

"Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Đức trong tháng 5/2022 là đến Mỹ", báo cáo thống kê nêu rõ. Hàng hóa được xuất khẩu sang Mỹ tăng 5,7% so với tháng trước, đạt mức 13,4 tỷ euro.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc của Đức chỉ tăng 0,5% trong tháng 5, lên mức 8,7 tỷ euro. Xuất khẩu sang Anh giảm 2,5%, xuống còn 5,8 tỷ euro và xuất khẩu sang các nước EU cũng giảm 2,8%, xuống ở mức 67,5 tỷ euro.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Đức bước vào nửa cuối của năm 2022 không mấy lạc quan. Klaus Wohlrabe thuộc Viện Ifo Munich cho biết: “Các vấn đề hậu cần và mức độ không chắc chắn cao đang làm giảm triển vọng của nền kinh tế xuất khẩu Đức".