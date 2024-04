Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm mang 3 lệnh truy nã sau 13 năm lẩn trốn Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm mang 3 lệnh truy nã sau 13 năm lẩn trốn

Ngày 2/4, nguồn tin cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Hoàng Tuấn Điệp sau 13 năm lẩn trốn. Đây là đối tượng mang 3 lệnh truy nã của Công an các tỉnh Bình Thuận, Trà Vinh và Công an TP. Hải Phòng.