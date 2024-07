Bắt đối tượng giả công an để lừa đảo “chạy án”

Các quyết định và lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn thực hiện.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng (X) bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 3/7/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng đang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bị hại bằng thủ đoạn tự nhận là lãnh đạo một phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an; có nhiều mối quan hệ, có khả năng “chạy án” cho những người đang bị cơ quan công an điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.



Quá trình đấu tranh cho thấy, Hưng đã dùng thủ đoạn trên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của Hưng cùng đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu có thông tin, tài liệu về các hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hưng hoặc bị Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy án” như trên, đề nghị đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ: Tổ 10, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang trình báo; hoặc liên hệ điều tra viên Hoàng Trọng Quang, số điện thoại 0326.748.034 để được hướng dẫn giải quyết.