Bắt đối tượng hơn 24 năm trốn truy nã về tội giết người

Chiều 22/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình đã di lý đối tượng Đàm Xuân Chí (SN 1975, quê quán xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về địa phương, sau hơn 24 năm đối tượng lẩn trốn về hành vi giết người.

Đối tượng Đàm Xuân Chí giết người rồi lẩn trốn hơn 24 năm, đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, cách đây hơn 24 năm, vào khoảng hơn 18h ngày 23/7/1999, tại thôn 3, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, do mâu thuẫn cá nhân, Đàm Xuân Chí đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh Đ.X.H, làm anh H chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí về tội Giết người.

Để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Đàm Xuân Chí đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, Chí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện.

Vào giữa năm 2021, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình về đối tượng truy nã, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình nắm được thông tin đối tượng Chí đang lẩn trốn tại vùng rừng núi ở một tỉnh phía Nam, làm nghề lao động tự do. Xét thấy đối tượng Đàm Xuân Chí phạm tội đặc biệt nguy hiểm, có đủ điều kiện để xác lập chuyên án truy bắt; căn cứ báo cáo đề xuất Văn phòng Cơ quan CSĐT, lãnh đạo Công an Quảng Bình đã quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm xác minh, truy bắt đối tượng.

Công an Quảng Bình bắt giữ Đàm Xuân Chí khi đối tượng đang lẩn trốn ở Phú Quốc, Kiên Giang.

Quá trình đấu tranh chuyên án gặp rất nhiều khó khăn ngay từ khi mới xác lập. Vì là đối tượng truy nã lâu năm, Chí có thủ đoạn trốn tránh rất tinh vi, xảo quyệt, luôn chuẩn bị tinh thần để đối phó với các tình huống khi “đánh hơi” có lực lượng truy bắt; đối tượng không ở lâu dài một nơi nhất định mà thường xuyên di chuyển qua các địa bàn.

Ban chuyên án đã cử nhiều lượt, nhiều tổ công tác đến nhiều địa bàn khác nhau ở trong và ngoài tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt nhưng vẫn chưa phát hiện được nơi đối tượng đang ẩn náu để triển khai biện pháp bắt giữ.

Có thời điểm, tổ công tác đã xác định được địa điểm đối tượng lẩn trốn, chuẩn bị triển khai các mũi tấn công và thực hiện kế hoạch bắt giữ, nhưng khi đến địa bàn thì đối tượng đã bỏ trốn cách đó vài ngày trước…

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Công an Quảng Bình, sự kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm, không quản ngại gian khổ, khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình đã nêu quyết tâm phải bắt được đối tượng bằng mọi cách, không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…

Đàm Xuân Chí bị di lý về Quảng Bình sau hơn 24 năm lẩn trốn khỏi địa phương về hành vi giết người.

Với sự kiên trì, khéo léo, tận tâm, trách nhiệm và đúng đắn trong lựa chọn quyết sách của Ban Chuyên án; sự phối hợp đồng bộ trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 9/2023, thông tin về nơi lẩn trốn của Đàm Xuân Chí tiếp tục được Ban chuyên án xác định, đối tượng đang sinh sống và làm lao động tự do tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ban Giám đốc Công an Quảng Bình đã chỉ đạo Ban chuyên án cử tổ công tác vào thành phố Phú Quốc để xác minh, truy bắt.

Sau 11 ngày lần theo dấu vết đối tượng, xác định địa điểm lẩn trốn cụ thể của đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án: Vào lúc 13h30 ngày 20/9/2023, tại ấp 2, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình đã phối hợp Công an xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt giữ đối tượng Đàm Xuân Chí; kết thúc khoảng thời gian hơn 24 năm lẩn trốn của đối tượng.