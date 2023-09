TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 4 người bị chém trọng thương trên cánh đồng; tin mới vụ bắt cóc, sát hại bé gái

4 người trong 1 gia đình bị chém trọng thương trên cánh đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/9, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết, đang phối hợp các lực lượng tập trung điều tra nhóm đối tượng cầm nhiều hung khí tự chế, mã tấu kéo đến tấn công gia đình ông Lê Văn Chạnh (60 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) khi họ đang làm việc giữa đồng ruộng, gây thương tích nặng.

Gia đình ông Lê Văn Chạnh (ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị nhóm côn đô chém gục tên cánh đồng. Ảnh: Thiên Long

Tối cùng ngày, chị Lê Thị Hồng Thúy (38 tuổi, con ông Chạnh) xác nhận, 4 người trong gia đình đều bị thương rất nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

"Ba tôi vừa đưa vào chụp các vết thương trên đầu, vai, hiện vẫn còn hôn mê", chị Thúy nói.

Nhóm đối tượng bỏ lại áo cùng một số hung khí tự chế trên đường đi. Ảnh; Thiên Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Chạnh cùng con đang làm đất trên cánh đồng thuộc ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa. Thời điểm này đã xảy ra tranh chấp đất cho thuê giữa gia đình ông với nhóm người.

Sau một hồi cự cãi lớn tiếng, xuất hiện nhóm đối tượng cầm dao, mã tấu đến chém ông Chạnh và 3 con trai gây thương tích nặng. Gây án xong, nhóm côn đồ rời khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Thủ Thừa (Long An), sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Thông tin mới vụ bắt cóc, sát hại bé gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/9, chỉ huy Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang) về tội "Giết người".

Trang là nghi phạm đã bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, xảy ra hôm 19/9.

Bị can Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh: CAND

Lý giải việc tại sao vụ bắt cóc bé gái xảy ra tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhưng Công an tỉnh Hưng Yên lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang về tội "Giết người", nguyên lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết do hành vi giết người của bị can này xảy ra tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, thi thể nạn nhân tìm thấy ở Hưng Yên. Do đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Vị này cho biết thêm, để có thể ra quyết định khởi tố bị can, Công an tỉnh Hưng Yên đã có những tài liệu, chứng cứ để xác định hành vi phạm tội giết người của người phụ nữ này.

Trước đó, ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền ghi lại cảnh người phụ nữ bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ mặc áo màu đỏ, quần màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, bế bé gái ra vỉa hè chỗ đỗ xe. Người này sau đó chở bé gái trên xe máy màu trắng.

Nhận tin báo, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp điều tra vụ bé gái trên địa bàn bị bắt cóc.

Cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền.

Sáng 20/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái bị bắt cóc dưới mương nước ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trong quá trình truy bắt hung thủ, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái dưới mương nước.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Người phụ nữ này là đối tượng nghi thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, tống tiền 1,5 tỷ đồng.

Nhà chức trách cho biết Trang là chị cả trong gia đình có 3 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học nhưng do thu nhập thấp nên Trang đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trang làm việc tại một công ty giày da tại Hà Nội, thường xuyên không có mặt tại địa phương, không thực hiện việc đăng ký khai báo lưu trú, tạm trú nên chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng tại Hà Nội.

Truy bắt kẻ cầm súng xông vào nhà sách cướp tiền

Ngày 22/9, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và công an các địa phương truy bắt kẻ xông vào nhà sách tại xã Phước Thái (huyện Long Thành) cướp tài sản.

Hiện trường nhà sách bị cướp 12 triệu đồng. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Khoảng 22h20 ngày 20/9, khi các nhân viên làm việc tại Nhà sách Phước Thái đã về, còn lại hai nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa bất ngờ có kẻ xông vào, cầm súng khống chế để cướp tài sản.

Tại đây, kẻ cướp dùng súng uy hiếp nữ nhân viên, lấy toàn bộ số tiền bán hàng trong ngày (khoảng 12 triệu đồng). Lấy được số tiền trên, thủ phạm nhanh chóng rời nhà sách, đi bộ qua đường phía đối diện.

Thi thể thợ săn ong nổi tiếng được phát hiện trong rừng ở Nghệ An

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/9, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng tìm kiếm vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên ở trong rừng.

Khu vực phát hiện thi thể thuộc địa phận xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Khu vực này giáp ranh với địa bàn xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn.



Rất đông người tìm kiếm tung tích của Vi Văn Nghĩa suốt nhiều ngày qua. Ảnh: N.Đ

Tại thời điểm được phát hiện, thi thể nam thanh niên đã bắt đầu phân hủy. Nhận định ban đầu, đây có thể là em Vi Văn Nghĩa - một thợ săn ong rừng nổi tiếng đã mất tích trước đó. Hiện lực lượng công an đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường để tiến hành các bước điều tra theo quy định.

Vi Văn Nghĩa là một thợ săn ong rừng. Nghĩa thường xuyên đi rừng. Ảnh: N.Đ

Trước đó, sáng 14/9, Vi Văn Nghĩa mang dụng cụ, chạy xe máy vào rừng săn ong. Anh Nghĩa là người đi rừng chuyên nghiệp, có nhiều clip đăng tải trên mạng.

Không thấy con về, gia đình nhiều lần gọi điện thoại không ai nghe máy. Khi anh Nghĩa mất tích, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng. Sau đó hàng trăm người đã cùng vào rừng tìm kiếm tung tích nam thanh niên suốt nhiều ngày.

Vì sao TAND TP.HCM kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng?

Sau khi TAND TP.HCM tuyên án CEO Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", vào tối hôm qua (21/9), nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết: "TAND TP.HCM đã kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của ông Dũng theo đơn tố cáo của nhiều người".

Sau khi kết thúc xét xử vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng, TAND TP.HCM kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng theo đơn tố cáo nhiều người, trong đó có con của trai riêng của bà Hằng. Ảnh: M.Q

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện rất nhiều buổi livestream, nhưng kết quả giám định 57 buổi livestream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật.

Rất đông người dân đến xem phiên xét xử vụ án CEO Nguyễn Phương Hằng ngày hôm qua (21/9) tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong 57 buổi livestream trên, ông Huỳnh Uy Dũng có tham gia 1 buổi vào ngày 31/12/2021 (có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của nhà báo Nguyễn Đức Hiển).

Clip thu giữ thể hiện ông Dũng tham dự sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm ông Hiển. Tuy nhiên, quá trình điều tra không có tài liệu xác định ông Dũng xúc phạm ông Nguyễn Đức Hiển.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, việc livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm được thực hiện tại nhà riêng (quận 3, TP.HCM), khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 3 (Bình Dương), trên ô tô và 1 lần tại Hà Nội.

Quá trình thụ lý, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ làm rõ hành vi của ông Dũng. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, xác định hành vi của người này không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, TAND TP.HCM có nhận được nhiều đơn kiến nghị xử lý ông Huỳnh uy Dũng, trong đó có đơn của con trai riêng bị cáo Hằng. Do giới hạn phạm vi xét xử nên HĐXX quyết định kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng.

Ở một diễn biến có liên quan, với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan trong phiên xét xử CEO Nguyễn Phương Hằng, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng cho rằng ông Dũng không hề vô can.

"Vụ án đã bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng. Bởi ông Dũng đã cổ vũ về tinh thần đối với bà Hằng. Ông Dũng từng nói tôi sẽ ủng hộ vợ tôi tới cùng, nếu 1 căn nhà không đủ thì bán 2 căn nhà", bà Hàn Ni trình bày tại tòa ngày 21/9.

Tại phiên xét xử ngày 21/9, khi được hỏi các vấn đề liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng, bị cáo Hằng nói: "Anh Dũng biết tôi tổ chức các buổi livestream, nhưng thời điểm đó cả hai ít sống chung, vì anh Dũng bận nhiều việc trên nhà máy. Anh Dũng có can ngăn nhưng tôi không nghe vì nghĩ mình không làm gì sai hết".

Nhìn lại phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng: Bị cáo thấy chưa rõ vấn đề mấu chốt từ đâu khiến mình vi phạm pháp luật

Theo hồ sơ vụ án, CEO Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, cựu nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là cầu thủ Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển...

Quá trình điều tra, CEO Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Tối 21/9, TAND TPHCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, tiến sĩ luật) 2 năm 6 tháng tù. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân (nhân viên của bà Hằng) bị phạt 18 tháng tù.

Trong vụ án này, CEO Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức với vai trò giản đơn.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới trật tự xã hội cần áp dụng hình phạt tù mới đủ răn đe. Bên cạnh đó, tòa ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ.