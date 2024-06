Bắt đối tượng lừa người phụ nữ vào ngôi nhà hoang hiếp dâm, cướp tài sản

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Khoảng 30 phút sau, chị NTN gọi điện thì đối tượng hướng dẫn chị chạy về hướng xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh. Lúc này, người đàn ông nhờ chị chở vào trong rẫy cao su để bán phế liệu, trong đó có một ngôi nhà hoang, tại đây đối tượng đe dọa chị phải cho quan hệ tình dục nếu không sẽ giết chết. Do hoảng sợ kẻ xấu làm liều nên chị NTN không dám kháng cự. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng lấy một cái điện thoại hiệu Nokia 105 của chị và rời đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Tánh Linh đã tổ chức lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng.

Được sự phối hợp của Công an xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện đã xác định được đối tượng nghi vấn là P.V.H ( SN 1991, trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Qua xác minh, biết đối tượng đang ở trên một xe ô tô khách di chuyển từ TP.HCM ra khu vực phía Bắc, Công an huyện Tánh Linh đã nhanh chóng liên hệ với tài xế xe ô tô và lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đề nghị hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Đối tượng P.V.H bị giữ tại Phú Yên. Ảnh CACC

Đến khoảng 12 giờ 40 phút ngày 11/6, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an huyện Tánh Linh, Công an tỉnh Phú Yên và tài xế xe khách, đã bắt giữ được đối tượng H. tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua đấu tranh, đối tượng H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với chị NTN.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của một người khác vào tháng 5/2023 tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh. Hiện Công an huyện đang giữ đối tượng H. trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.