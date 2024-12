Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Quảng Trị

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Quang Hùng (SN 1989, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà) với tội danh "tham ô tài sản".

Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh bắt giữ Lê Quang Hùng về tội tham ô tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xác định trong thời gian làm việc tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển NIJI (địa chỉ khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà), Lê Quang Hùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định định số tiền Hùng chiếm đoạt khoảng trên 1 tỷ đồng.

Trước đó chiều 23/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Đặng Thị Liên (sinh năm 1979, trú tại thôn An Phước, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện Đặng Thị Liên có nhiều bất thường về tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cơ quan công an xác định Đặng Thị Liên đã đưa thông tin gian dối về thửa đất trên địa bàn huyện Cam Lộ để chiếm đoạt của chị L.T.T. (SN 1968, trú tại huyện Hải Lăng) số tiền 1,2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thị Liên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Liên khai nhận do làm ăn thua lỗ nên thông qua hoạt động môi giới mua bán đất để lừa đảo số tiền nói trên.

Đối tượng Đặng Thị Liên (sinh năm 1979, trú tại thôn An Phước, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Đến ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Đăng Phương (SN 1994, trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác định, Nguyễn Đăng Phương có hành vi cho nhiều người dân trên địa bàn các huyện Cam Lộ và một số huyện, thành phố khác vay hàng tỷ đồng và thu lợi bất chính với số tiền lớn. Phương phạm vào tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Qua khám xét ban đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 2 xe ô tô, 1 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan của vụ án.