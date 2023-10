Bắt đối tượng trộm dây tiếp địa của Trạm phân phối 500kV Sông Hậu

Chiều 16/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1999, trú tại ấp Phú Bình, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) về hành vi "Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".



Theo thông tin, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9/2023 đến đầu tháng 10/2023, tại Trạm phân phối 500kV Sông Hậu (địa chỉ ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) liên tiếp xảy ra 4 vụ mất trộm dây tiếp địa với tổng chiều dài hơn 500 m dây đồng, làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV nói chung và của Trạm phân phối 500kV Sông Hậu nói riêng.



Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật. Ảnh: CACC

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp xác minh và nhanh chóng làm rõ vụ việc. Qua điều tra, xác định Nguyễn Ngọc Hậu là đối tượng thực hiện các vụ trộm dây tiếp địa của Trạm phân phối 500kV Sông Hậu.

Trạm phân phối 500kV Sông Hậu là công trình thuộc Hệ thống truyền tải điện 500kV, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh năng lượng.



Đây là công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh Hậu Giang đã có đề nghị chủ đầu tư, đơn vị vận hành, đơn vị bảo vệ Trạm phân phối 500kV Sông Hậu tăng cường công tác trực bảo vệ, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Khi phát hiện sự cố, vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra, nhanh chóng phối hợp với cơ quan Công an để làm rõ, xử lý và ngăn chặn kịp thời nhằm đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng đề nghị các hộ kinh doanh mua bán phế liệu cần chú ý trong việc thu mua các loại tài sản, thiết bị tương tự nêu trên để tránh tiếp tay cho các đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội có được.