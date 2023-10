TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố Hiệu trưởng giao cấu với bé gái; kẻ trộm xe máy tông chết 1 phụ nữ

Khởi tố Hiệu trưởng có hành vi giao cấu với bé gái 15 tuổi

Ngày 12/10, Công an TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Sỹ Huỳnh để điều tra về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 1, Điều 145, Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Sỹ Huỳnh là Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Ông Huỳnh đang sinh hoạt Đảng và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ ngôi trường trên.

Ông Trần Sỹ Huỳnh bị khởi tố để điều tra về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra của Công an TP.Bảo Lộc, vào lúc 20 giờ ngày 3/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bảo Lộc tiếp nhận tin báo tố giác về việc cháu H.N.T.M (sinh năm 2008, ngụ xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) về việc bị người khác xâm hại tình dục vào ngày 2/10/2023.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Bảo Lộc đã điều tra và xác định, cuối tháng 8/2023, ông T.S.H đi mua đồ ăn tối tại đường Hà Giang, TP.Bảo Lộc và gặp cháu H.N.T.M (là người bán hàng). Sau đó, ông H có trao đổi số điện thoại với cháu M nên nhắn tin qua Zalo để kết bạn.

Tiếp đó, khoảng 10 giờ ngày 2/10, ông H nhắn tin hẹn cháu M đến một khách sạn tại phường B’Lao, TP.Bảo Lộc và cháu M đồng ý. Sau khi cháu M đến phòng hẹn, ông H và cháu M đã quan hệ tình dục. Sau đó, cả hai trả phòng và mỗi người tự đi về nhà.

Sau đó 1 ngày, chị gái của M phát hiện vụ việc và đã đến Công an TP.Bảo Lộc trình báo vụ việc.



Kẻ trộm xe máy đụng chết một phụ nữ trên đường bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trên đường trốn chạy, đối tượng Tuấn đã gây tai nạn làm chết một phụ nữ.

Hiện trường đối tượng Huỳnh Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) trộm xe máy gây tai nạn chết người. Ảnh: Thiên Long

Theo đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/10/2023, tại khu phố 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An), lợi dụng sơ hở của của ông T.V.P (57 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa) đậu xe mô tô trước nhà không có người trông coi, Tuấn đã lấy trộm chiếc xe máy, sau đó tăng tốc bỏ trốn.



Trên đường tẩu thoát ra hướng quốc lộ 1, đến gần dốc cầu Xây (khu vực chợ trung tâm huyện), đối tượng đụng vào bà N.T.H (52 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) làm bà H bị đa chấn thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Dân địa phương phát hiện vây bắt đối tượng Tuấn cùng tang vật giao công an.

Xét xử 3 cựu công an bắn dê của dân ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội)

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 3 cựu sĩ quan Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Nhân, cựu đại úy; Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, cùng là cựu thượng úy. Họ chịu cáo buộc bắn chết dê của người dân hồi cuối tháng 6.

Tòa án cũng triệu tập bị hại là người mất dê cùng một số nhân chứng nhưng đều vắng mặt. Đại diện viện kiểm sát cho rằng, dù bị hại, nhân chứng đã trình bày ở giai đoạn điều tra nhưng do các bị cáo chỉ "khai nhận hành vi phạm tội có mức độ" nên cần triệu tập đủ để làm rõ tình tiết vụ án.

Sau hội ý, Hội đồng xét xử ra quyết định, cho rằng đây là lần mở tòa đầu tiên nhưng vắng bị hại, nhân chứng nên cần hoãn phiên tòa để triệu tập họ có mặt, đảm bảo quyền lợi các bên.

Nhóm công an bắn dê của người dân huyện Mỹ Đức hồi tháng 6/2023.

Nội dung vụ việc thể hiện, trưa 26/6, các bị cáo Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng đi ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim.

Họ sau đó lại bắn chết hai con dê vì cho rằng là dê núi. Người dân khi phát hiện việc này đã chặn 3 người cùng chiếc ô tô lại để yêu cầu cơ quan chức năng đến giải quyết.

Hôm sau, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ cả 3 bị cáo. Giám đốc Công an Hà Nội cũng ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân với 3 sĩ quan này.

Gia đình 3 bị cáo sau đó đã gặp người có dê bị bắn chết để xin lỗi và bồi thường 20 triệu đồng.

Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, trình 3 thẻ nhà báo giả

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/10, chỉ huy Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Quang Hưng (48 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Tối 20/9, ông Hưng điều khiển ôtô mang BKS 30E-317.xx đi trên đường Bến Oánh (TP.Thái Nguyên) thì bị tổ công tác của Cục CSGT và Công an TP.Thái Nguyên kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế Hưng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,497mg/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Hưng. Quá trình lập biên bản, tài xế này khai nhận nghề nghiệp là nhà báo.

Tài xế Nguyễn Quang Hưng sử dụng thẻ nhà báo giả bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Đ.X.

Sáng 28/9, tài xế Nguyễn Quang Hưng đến Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết vi phạm về nồng độ cồn. Tài xế này xuất trình 3 thẻ gồm: Một thẻ nhà báo phóng viên, chức vụ Phó quyền Trưởng Ban Thời sự - Ban An toàn giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); một thẻ nhà báo phóng viên và một thẻ nhà báo khác với chức danh Phó trưởng Ban Thời sự.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định số thẻ trên của tài xế Hưng là giả nên đã báo cáo Công an TP.Thái Nguyên giải quyết theo quy định.

Xác minh tại công an phường nơi tài xế Hưng cư trú, cơ quan chức năng cho biết Hưng đã có 2 tiền án, 1 tiền sự.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hưng khai bản thân không phải là nhà báo của Đài Truyền hình Việt Nam, thẻ nhà báo Hưng xuất trình với cán bộ Phòng CSGT đều là giả.

2 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/10, tại buổi họp báo quý 3/2023 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 9 bị can, trong đó có 2 người là cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, liên quan dự án trước đây có tên là dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus.

Cụ thể, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can các ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN-MT, KH-ĐT), Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính), Vũ Xuân Thiềng (cựu Phó Giám đốc Sở TN-MT), Trần Sỹ Quân (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế), Lê Huy Toàn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang), Trần Quang Bửu (cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng) và Nguyễn Văn Nhựt (cựu Phó Giám đốc Sở KH-ĐT).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa vừa qua. Ảnh: Công Tâm

Cả 9 cựu cán bộ lãnh đạo nói trên bị khởi tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại khoản 3, Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hoạt động cấp phép đầu tư dự án Khu phức hợp Thiên Triều (dự án khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS) được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư dự án nhưng không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư năm 2005.

Việc UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định 2963 ngày 21/10/2015 (thay thế cho quyết định 2744 ngày 1/10/2015) về việc thu hồi 22.340m2 đất tại Bãi Dương, do Công ty CP đầu tư Thiên Triều sử dụng và cho Công ty CP đầu tư Viễn Triều Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Điều 118 và Điều 169 Luật Đất đai năm 2013.