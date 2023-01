Bất động sản 2023: Nhiều “luồng gió ấm”, thị trường sẽ có bước ngoặt mới

BĐS all in one - Điểm sáng thời thị trường thời biến động

Dù gặp không ít biến động nhưng báo cáo thị trường mới nhất (quý 3/2022) của Savills cho thấy, giá bán sơ cấp căn hộ bình quân tại Thành phố Hà Nội vẫn ngược dòng, đạt mức 47 triệu đồng/m2, tăng 5% theo quý và 11% theo năm. So với quý 1/2019, giá sơ cấp căn hộ trên thị trường Hà Nội đã tăng tới 53%.

Ngoài lí do chi phí đầu vào tăng, vấn đề được ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chỉ ra là lực cầu thị trường vẫn rất lớn và thị trường có những dự án phù hợp với nhu cầu của người mua nhà.

Cùng góc nhìn này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam chỉ ra, giữa khó khăn, điểm sáng của thị trường trong giai đoạn này là chiến lược mới của các chủ đầu tư. Thay vì những khu đô thị nhỏ, thị trường hiện có những khu đô thị bài bản, tầm cỡ hàng đầu Đông Nam Á, thậm chí là châu Á. Đây sẽ là thỏi nam châm hút nhu cầu thực của người mua nhà trên thị trường. Đây là thực tế rất khác biệt so với cách đây vài năm khi người dân thường có tâm lí ngại di cư tới những khu vực ngoài Vành đai 3 bởi cơ sở hạ tầng, dịch vụ hạn chế.

Những dự án đại đô thị vẫn thu hút sự quan tâm ngay cả khi thị trường biến động.

Gọi những đại đô thị này là "Mega City", bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield nhắc tới Vinhomes Ocean Park như một ví dụ điển hình. Theo bà, thị trường BĐS đang tăng trưởng về chất. Điều người mua quan tâm là môi trường sống cân bằng, bền vững và được chăm sóc sức khỏe. Vì thế, những đại đô thị có quy mô lớn, quy hoạch bài bản, với hệ tiện ích, dịch vụ đầy đủ sẽ hấp dẫn người mua. Riêng tại Hà Nội, bà thừa nhận ấn tượng với khu vực phía Đông Thủ đô – nơi có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Về dài hạn, khi các tuyến metro đi vào hoạt động, đây là khu vực theo bà "còn đi xa hơn nữa".

Ở góc độ thị trường, bà Trang Bùi cho rằng, điều này cho thấy triển vọng sáng là thị trường BĐS Việt đang sẵn sàng để nhận nguồn vốn mới. Bà tiết lộ, không ít nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm và muốn đầu tư vào Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là những thị trường tiềm năng như Hà Nội.

Cơ hội phía trước của thị trường BĐS

Đánh giá tích cực về thị trường BĐS năm 2023, TS Trần Kim Chung, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lí Kinh tế Trung ương cho rằng, ngành địa ốc đang đước trước cơ hội của chu kì 10 năm.

Đây là thời điểm hàng loạt bộ luật liên quan tới thị trường BĐS như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở dự kiến sẽ được sửa đổi, thông qua và dần đi vào cuộc sống. Nhiều vấn đề vướng được kì vọng sẽ được giải quyết như tình trạng nhà siêu mỏng, phát triển hành lang công trình hạ tầng… hay nhiều vấn đề pháp lí liên quan tới nguồn cung thị trường.

Bài học tương tự đã từng diễn ra khi năm 2013, Luật Đất đai sửa đổi được thông qua cùng một số luật liên quan tới BĐS. Tác động đã thấy rõ ngay sau đó khi thị trường đang ở giai đoạn đáy năm 2012 nhanh chóng phục hồi và liên tục phát triển từ đó tới nay.

Theo TS Trần Kim Chung, thời điểm này, cơ hội còn nằm ở luồng dịch chuyển vốn trên thế giới đang hướng tới những nước có kinh tế và xã hội ổn định như Việt Nam. "Nguồn vốn thế giới tuân theo quy luật ở đâu tăng trưởng ổn định, kinh tế xã hội ổn định, đất nước con người muốn vươn lên thì vốn đến. Trong khi thế giới chao đảo, xung đột, lạm phát cao, tăng trưởng thấp thì nước ta ngược lại", vị chuyên gia nói.

Ngoài vốn ngoại, nhiều dòng tiền theo ông cũng sẽ đổ vào thị trường BĐS như lượng kiều hối ổn định, vốn tín dụng, trái phiếu hay nguồn vốn từ chính các doanh nghiệp đầu tư BĐS khi khó khăn qua đi…

Từ góc nhìn thể chế, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thừa nhận, thị trường BĐS rõ ràng đang có cơ hội, đặc biệt là khi cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt. "Dư địa" lớn được ông kì vọng với thị trường BĐS là mới đây Chính phủ đã thành lập Tổ công tác để rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án BĐS. "Thị trường có thể khởi sắc nếu Tổ công tác của Chính phủ quyết liệt, tháo gỡ được khó khăn pháp lí trong ngắn hạn", ông Hiếu nhận định.