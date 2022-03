Bất động sản nghỉ dưỡng sau dịch: Chuyên gia chỉ ra 2 lực đẩy để hồi phục

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng "ấm dần"

Đầu năm 2022, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhiều địa phương chính thức chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Các hoạt động thương mại, du lịch bắt đầu sôi nổi, đường bay quốc tế được khôi phục. Điều này đã giúp thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc sau 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19.

Báo cáo của Savills Việt Nam, trong tháng 12/2021, các hãng hàng không nội địa đã thực hiện 8.383 chuyến bay, tương đương với mức tăng trưởng 538% so với 1.311 chuyến bay trong tháng 9. Lượng khách du lịch đã bắt đầu có cải thiện.

Tuy nhiên, đà phục hồi của ngành du lịch trở nên rõ rệt nhất khi bước sang những ngày đầu năm 2022. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, 9 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2022 đã đón và phục vụ 6,1 triệu lượt du khách nội địa và thu về lượng doanh thu ước tính đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng khởi sắc sau 2 năm "đóng băng" vì dịch. Ảnh: NVL

Lượng khách du lịch tăng cao đã làm bật dậy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Trước đó, khi dịch Covid-19 bùng phát, bất động sản nghỉ dưỡng được xem là phân khúc "ì ạch" nhất trên thị trường. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều dự án trục trặc pháp lý hoặc không thực hiện trả lãi như cam kết cho nhà đầu tư khiến phân khúc này ngày càng kém hấp dẫn.

TS Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia, cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng có 2 lực đẩy để hồi phục. Đó là cung cầu đang ở mức hợp lý, do 2 năm qua rất ít dự án mới triển khai.

Thứ hai là sự phục hồi của ngành du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách trở lại Việt Nam. Kéo theo đó là nhiều tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô, cũng như nhiều đô thị lớn sẽ thu hút nhà đầu tư quay lại phân khúc này nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhận định, nhiều địa phương sau thời gian ngưng trệ hoạt động vì dịch Covid-19 rất khao khát mở cửa, phục vụ du khách. Với lực đẩy từ gói hỗ trợ kích thích kinh tế, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ như chiếc lò xo bị nén, bật mạnh sau nhiều năm "ngủ đông".

Bất động sản nghỉ dưỡng tăng giá nhẹ so với các phân khúc khác

Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho rằng nếu so về giá thì bất động sản nghỉ dưỡng tại các dự án chưa tăng quá nhiều so với đất vườn, đất vùng ven trong 2 năm qua. Đó là lý do để phân khúc này thu hút nhà đầu tư trở lại.

Lãnh đạo một doanh nghiệp chuyên môi giới các dự án lớn cũng xác nhận một yếu tố có thể thu hút nhà đầu tư quay lại với bất động sản nghỉ dưỡng là việc giá các sản phẩm thuộc phân khúc này không tăng quá nhiều. Trong khi các phân khúc khác như đất nền, đất vườn, nhà phố, căn hộ… đã tăng chót vót.

Cụ thể, nếu ở phân khúc căn hộ tại TP.HCM, Hà Nội hay đất vùng ven, đất nông nghiệp, đất vườn tăng mạnh vài chục phần trăm trong 2-3 năm qua thì căn hộ condotel, biệt thự nghỉ dưỡng… tại các dự án du lịch chỉ tăng nhẹ 3 - 5% trong 2 năm qua. Vì vậy, dư địa để bất động sản du lịch phát triển mạnh mẽ về cả cung cầu và giá cả từ nay đến năm 2025 là rất lớn.

Giá các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng không tăng quá cao. Ảnh: L.S

Giám đốc một công ty chuyên phân phối phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại TP.HCM cho hay thực tế trong 2 năm đại dịch, nhiều dự án bất động sản đình trệ. Tuy nhiên, một số dự án chuyên về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn có thể thu hút được khách thông qua bán hàng online. Nguyễn nhân vì dự án ở vị trí đắc địa nên tỉ lệ hấp thụ rất tốt, nhất là ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh…

Thậm chí những biệt thự biển có vị trí đẹp, mở bán âm thầm với giá trung bình 28-45 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều sản phẩm lên đến 120 tỷ nhưng vẫn có khách săn đón.

Chính sách mở cửa đi lại giữa Việt Nam và các nước khác cũng sẽ làm thị trường bất động sản trở nên sôi động hơn, không chỉ ở phân khúc khách sạn, nghỉ dưỡng mà còn ở phân khúc căn hộ dịch vụ.

Bất động sản nghỉ dưỡng được dự báo sẽ bùng nổ trở lại. Ảnh: NVL

Theo Savills, các chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc là khách thuê chính tại các căn hộ dịch vụ hạng A, với 79% thị phần trong nửa đầu 2021 và tăng lên 84% trong hai quý còn lại.

Ông Neil MacGregor - Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam nhận định: "Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ chảy vào Việt Nam đã khẳng định số lượng lớn các chuyên gia quốc tế đang và sẽ làm việc tại quốc gia. Một khi đường bay quốc tế được nối lại hoạt động, họ sẽ đến nước ta để công tác dài hạn, góp phần đưa phân khúc căn hộ dịch vụ quay trở lại đà tăng trưởng như trước".

Các chuyên gia bất động sản dự báo, thời gian tới, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ bùng nổ trở lại. Hiện tại, nhiều chủ đầu tư lớn vẫn âm thầm triển khai dự án, chỉ chờ thời điểm thích hợp để công bố.