Bất động sản công nghiệp khan hiếm nguồn cung, giá tăng đột biến

Nguồn cung bất động sản công nghiệp "nhỏ giọt"



Dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường đã giúp thị trường bất động sản công nghiệp "ấm" dần lên.

Nhu cầu lớn từ các địa phương trong và ngoài nước, nhiều nhà phát triển bất động sản đang đặc biệt quan tâm tới đất công nghiệp nhằm xây dựng các khu kho xưởng chất lượng cao. Tuy nhiên, vẫn chưa "tháo gỡ" được vấn đề nguồn cung của nhu cầu toàn thị trường.

Theo khảo sát, nhiều khu công nghiệp (KCN) đã quay trở lại sản xuất và các dự án FDI lớn cũng đã tiếp tục đổ bộ vào TP.HCM và khu vực lân cận. Tiêu biểu là dự án nhà máy LEGO tại KCN VSIP 3, Bình Dương, với tổng số vốn đầu tư 1 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2024.

Thị trường bất động sản công nghiệp "ấm" dần sau dịch. Ảnh: L.S

Long An cũng chào đón dự án đầu tư mới với phần vốn góp của nhà đầu tư Nhật Bản trị giá 35 triệu USD vào công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 tại Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1). Tỷ lệ lấp đầy của các KCN và nhà xưởng xây sẵn gia tăng, lần lượt đạt mức 90% và 86%.

Lãnh đạo một công ty sản xuất găng tay y tế, thiết bị bảo hộ tại TP.HCM cho hay, đơn vị đang khảo sát, thuê đất để mở rộng kho xưởng tại huyện Bình Chánh nhưng vẫn chưa tìm được. "Chúng tôi đã tham khảo nhiều nơi nhưng giá thuê đất quá cao nên không đảm bảo tỷ suất lợi nhuận của công ty. Vì vậy, chúng tôi đang có ý định sẽ tìm kiếm ở các khu vực lận cận như Long An để mở rộng cơ sở sản xuất".

Theo báo cáo của JLL Vietnam, do ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 nên thị trường đất công nghiệp không có nguồn cung mới được triển khai, với tổng diện tích đất cho thuê vẫn duy trì ở mức 25.220 ha.

Quý 4/2021, tổng nguồn cung đất công nghiệp tại TP.HCM ổn định ở mức xấp xỉ 2.500 ha. Tỉ lệ lấp đầy không đổi so với quý trước và tăng nhẹ, 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ, đạt 87%.

Theo đơn vị này, trong năm 2022, KCN Nam Tân Lập tại Long An và KCN VSIP 3 tại Bình Dương được dự đoán sẽ gia nhập thị trường, giúp Bình Dương và Long An tiếp tục là những thị trường sôi động trong khu vực.

Thị trường nhà xưởng xây sẵn chỉ ghi nhận một dự án mới tại Nhơn Trạch (Đồng Nai). Tính đến cuối năm 2021, tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn đạt khoảng 3,3 triệu m2.

Giá đất lấy lại đà tăng trưởng

Đáng chú ý, mặt bằng giá tăng ở cả giá đất và giá thuê nhà xưởng xây sẵn, thậm chí đạt mức đỉnh mới so với cùng kì năm ngoái.

Lãnh đạo JLL cho hay, với việc tái mở cửa trong quý 4/2021, và hoạt động công nghiệp được khôi phục đã giúp giá đất khôi phục đà tăng, đạt 117 USD/m2, với mức tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt mức 4,7 USD/m2, tăng 4,9% so với năm trước, với đà tăng được ghi nhận mạnh mẽ tại Long An.

Giá đất và giá thuê nhà xưởng xây sẵn đang tăng. Ảnh: L.S

Việc các KCN tại Bình Dương và Đồng Nai đã hầu như lấp đầy, và kết nối hạ tầng từ Long An về TP.HCM được cải thiện đã khiến các nhà sản xuất chú ý nhiều hơn đến Long An, và tạo cơ hội cho giá đất, nhà xưởng xây sẵn ở đây leo thang.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong năm 2021, TP.HCM, Bình Dương và Long An vẫn trong top 5 cả nước về vốn thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của các tỉnh miền Nam đối với các nhà đầu tư.

Trong năm 2022, bên cạnh ngành công nghiệp truyền thống, các ngành công nghiệp như dược phẩm, thiết bị y tế, và trung tâm dữ liệu (data centers) được dự đoán sẽ là động lực tăng trưởng mới cho thị trường.

Công ty chứng khoán VNDirect dự báo, giá thuê đất sẽ tiếp đà tăng 6-10% so với cùng kỳ trong 2021. Đồng thời, trong năm 2022, thị trường bất động sản khu công nghiệp sẽ khởi sắc nhờ nhiều yếu tố.

Năm 2022, thị trường bất động sản khu công nghiệp dự báo sẽ khởi sắc. Ảnh: L.S

Thứ nhất là việc đẩy mạnh đầu tư công vào cơ sở hạ tầng. Việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 sẽ tăng 20-30% so với giải ngân thực tế năm 2021 cùng với hàng loạt dự án hạ tầng lớn sẽ là động lực cho nhóm bất động sản khu công nghiệp.

Thứ hai, xu hướng mở rộng sản xuất được thúc đẩy bởi doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Vốn FDI vào Việt Nam phục hồi mạnh trong năm 2022 nhờ kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ đầu năm. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và chuyên gia quay trở lại Việt Nam và thúc đẩy đầu tư trong năm tới.

Bên cạnh đó, việc thương mại điện tử bùng nổ, yêu cầu lượng ở kho tăng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng giúp thúc đẩy nhu cầu đất khu công nghiệp đáp ứng các dịch vụ kho bãi.