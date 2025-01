Bất động sản Phát Đạt báo lãi hơn 360 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch lãi của năm 2024

Doanh thu quý 4 của Phát Đạt lập kỷ lục, nhưng cả năm chỉ đạt 67% kế hoạch

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) mới công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu thuần tăng mạnh hơn 27 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 1.844 tỷ đồng, đây cũng là mức doanh thu quý cao nhất của Phát Đạt kể từ khi niêm yết tới nay.

Lợi nhuận gộp đạt 697 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần. Nhưng, biên lợi nhuận gộp lại giảm mạnh từ 86,6% xuống còn 37,8% do mức tăng giá vốn lớn hơn mức tăng doanh thu.

Trong kỳ, Phát Đạt ghi nhận doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, từ hơn 419 tỷ xuống còn 3,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 25% lên 107 tỷ đồng, chi phí bán hàng gấp 15,6 lần lên 59 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10% xuống 64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 4, Phát Đạt bất ngờ ghi nhận khoản lỗ khác hơn 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ khoản mục này lãi tới 44,6 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế tăng 30,6% lên 369 tỷ đồng.

Số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất các năm được Công ty công bố trên website

Theo biên bản giải trình, lãnh đạo Phát Đạt cho biết, trong quý 4, Công ty đã hoàn tất chuyển nhượng và ghi nhận doanh thu toàn bộ 627 sản phẩm thuộc giai đoạn 1 dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thành tại Bình Định (dự án Quy Nhơn Iconic).

Phát Đạt chia sẻ: Dự án này có biên lợi nhuận thuần tới 37% (biên lợi nhuận trước thuế 24%) góp phần đưa lợi nhuận ròng quý 4 của Công ty lên mức cao nhất 9 quý (kể từ quý 4/2022).

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu của Phát Đạt đạt 2.017 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với 618 tỷ đồng đạt được trong năm 2023. Tuy nhiên, doanh thu tài chính của Công ty lại giảm 58% về còn 401 tỷ đồng. Kết quả, công ty lãi sau thuế 523 tỷ đồng, giảm 23,4% so với năm 2023.

Như vậy, với kết quả kinh doanh này, Công ty mới chỉ thực hiện hơn 67% mục tiêu doanh thu năm (dự kiến đạt 2.982 tỷ đồng) và hơn 59% kế hoạch lãi năm (dự kiến đạt 880 tỷ đồng).

Số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất các năm được Công ty công bố trên website

Tại thời điểm ngày 30/12/2024, tổng tài sản của Phát Đạt ghi nhận 24.116 tỷ đồng, tăng gần 14,5% so với đầu năm. Song, lượng tiền nắm giữ lại giảm 32% so với đầu năm, còn 344 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 của Phát Đạt

Khoản mục chính khiến tổng tài sản tăng lên đến từ các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 7.762 tỷ đồng, tăng 88,6% so với đầu kỳ.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên 3.860 tỷ đồng chủ yếu từ các giao dịch từ dự án Bắc Hà Thành.

Góp phần lớn trong mức tăng của tổng tài sản phải kể đến khoản mục hàng tồn kho tăng 9,8% lên 13.400 tỷ đồng, chủ yếu thuộc dự án The EverRich 2 (3.598 tỷ đồng), Thuận An 1 và Thuận An 2 (2.664 tỷ đồng), Tropicana Bến Thành Long Hải (1.994 tỷ đồng), dự án Phước Hải (1.525 tỷ đồng), dự án Bắc Hà Thanh (1.017 tỷ đồng),...

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Phát Đạt tính đến cuối năm 2024 đạt 12.693 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn đạt 1.455 tỷ đồng, vay dài hạn đạt 3.889 tỷ đồng, tăng lần lượt 78,5% và 70% so với thời điểm đầu năm. Phải trả ngắn hạn khác giảm hơn 2.000 tỷ đồng về còn 5.707 tỷ đồng.

Khoản nợ vay tài chính tăng chủ yếu là các khoản vay ngân hàng để tài trợ cho các dự án trọng điểm như Bắc Hà Thanh và Thuận An 1 & 2.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/1, giá cổ phiếu PDR tăng 2,69% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 19.100 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu PDR của Phát Đạt. Ảnh: FireAnt

Ở một diễn biến liên quan khác, từ ngày 15 - 20/1, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Phát Đạt đã bán toàn bộ hơn 1,43 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu về 0%.

Không chỉ Tổng Giám đốc, hai Phó Tổng Giám đốc Công ty là ông Trương Ngọc Dũng và ông Nguyễn Khắc Sinh cũng đăng ký bán lần lượt hơn 62 nghìn cổ phiếu là 61,6 nghìn cổ phiếu đều với lý do giải quyết nhu cầu cá nhân.