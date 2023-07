Bất động sản TP.HCM sẽ tăng nhiệt vào cuối năm nhờ đón nguồn cung bán lẻ, văn phòng

Thời gian qua, các vấn đề pháp lý và dòng tiền đã khiến nguồn cung mới nhiều phân khúc bất động sản như căn hộ, đất nền, biệt thự, nhà phố... tại TP.HCM sụt giảm kỉ lục. Tuy nhiên, một số phân khúc với nguồn cung dồi dào được kỳ vọng sẽ mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường.



Bà Cao Thị Thanh Hương - Quản lý Cấp cao, Bộ phận nghiên cứu thị trường Savills TP.HCM cho biết trong quý II/2023, nguồn cung phân khúc bán lẻ đạt hơn 1,5 triệu m2 sàn, không đổi theo quý và theo năm. Trong 6 tháng cuối năm 2023, dự kiến có 3 dự án ở khu vực ngoài trung tâm sẽ đi vào hoạt động với diện tích cho thuê khoảng 66.000 m2. Đáng chú ý, nguồn cung phân khúc bán lẻ đến năm 2026 sẽ tăng mạnh, dự kiến đạt 201.000 m2 sàn từ 13 dự án đi vào hoạt động.

Về công suất cho thuê, chuyên gia Savills cho biết trong quý vừa qua, công suất ở mức 91%, không đổi theo quý nhưng giảm 1 điểm phần trăm theo năm. Tình hình hoạt động của các dự án bán lẻ hiện đại vượt trội so với shophouse nhờ cung cấp trải nghiệm hàng hóa và dịch vụ đa dạng hơn.

Nhiều dự án bất động sản bán lẻ, văn phòng được bổ sung trên thị trường trong thời gian tới. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, giá thuê nhà phố tại các tuyến đường như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và Nguyễn Trãi (quận 1) giảm 8% mỗi năm từ 2019 đến nay. Trong khi đó, giá thuê của phân khúc bán lẻ hiện đại vẫn tăng trung bình 3% mỗi năm.

Ghi nhận của Dân Việt, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) liên hệ qua số điện thoại 0934200xxx, thì được chào mặt bằng bán lẻ với diện tích khoảng 300m2 đang được rao cho thuê ở mức 120 triệu/tháng. Mức giá này, chủ mặt bằng cho biết đã giảm 10 triệu so với giá trước đây cho khách cũ thuê.

Trong khi đó, với phân khúc văn phòng, các chuyên gia cho rằng nguồn cung tương lai đa dạng sẽ tiếp tục đánh giá khả năng hấp thụ của thị trường.

Chuyên gia của Savills TP.HCM cho biết theo nghiên cứu của đơn vị nguồn cung văn phòng trong quý II/2023 tăng 1% theo năm nhưng giảm 2% theo quý, đạt 2,5 triệu m2 NLA (diện tích cho thuê thuần).

Trong đó, một dự án hạng C tại quận 2 mới khai trương trong khi 10 dự án hạng B và C đã ngưng cho thuê do hoạt động kém hiệu quả hoặc sử dụng nội bộ. Nhu cầu đối với văn phòng xanh ngày càng tăng.

Bất động sản TP.HCM được kỳ vọng sẽ sớm sôi động. Ảnh: Gia Linh

Trong nửa cuối năm 2023, thị trường kì vọng đón nguồn cung lớn với 237.000 m2 NLA từ 13 dự án. Trong đó, văn phòng cho thuê hạng A sẽ chiếm lĩnh với 64% thị phần.

Theo tìm hiểu, một các dự án sắp đưa vào khai thác, bổ sung nguồn cung văn phòng cho thuê như Nexus, VP Bank Saigon Tower, The Waterfront Saigon, The METT, The Hallmark...

Riêng về vấn đề giá thuê, chuyên gia Savills cho biết giá thuê vẫn ổn định theo quý và tăng 4% theo năm đạt 747.000 đồng/m2/tháng. Hạng A hoạt động tốt nhất trong các phân khúc với công suất 94% và giá thuê đạt 1,4 triệu/m2/tháng.

Ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám Đốc, Savills Việt Nam đánh giá, trong các tháng đầu năm 2023, nhìn chung các phân khúc đều hoạt động khá trầm lắng do những khó khăn đến từ bức tranh kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, một số phân khúc như văn phòng, bán lẻ... vẫn có dấu hiệu tích cực, dự kiến sẽ giúp thị trường bất động sản TP.HCM tăng nhiệt, sớm "rã băng".