Bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ Phước, Tiền Giang ở Bến xe Miền Tây TP.HCM

Bảo vệ tại bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt giữ Vương Trọng Hưng, kẻ trốn trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang và bàn giao Hưng cho cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 19/1, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin đã bắt được Vương Trọng Hưng sau khi phạm nhân này trốn khỏi trại giam Mỹ Phước. Khoảng 16h30 ngày 18/1, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trại giam Mỹ Phước - Bộ Công an về việc phạm nhân Vương Trọng Hưng (sinh năm 1999, ngụ số 39, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) trốn khỏi nơi giam giữ, Công an tỉnh Tiền Giang đã tuần tra kiểm soát, chốt chặn, truy bắt phạm nhân bỏ trốn.

Đến khoảng 11h50 ngày 19/1/2024, lực lượng bảo vệ thuộc Bến xe Miền Tây thuộc TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao Vương Trọng Hưng cho cơ quan Công an. Hiện phạm nhân Vương Trọng Hưng đã được bàn giao cho Trại giam Mỹ Phước - Bộ Công an xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, phạm nhân thuộc Trại giam Mỹ Phước lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong lúc lao động bên ngoài đã trốn khỏi trại giam. Theo cơ quan chức năng, Vương Trọng Hưng phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị bắt vào tháng 11/2020 và bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại Trại giam Mỹ Phước thuộc Cục C10 (Bộ Công an).