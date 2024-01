Cảnh sát giao thông TP.HCM phối hợp bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang

Đối tượng Lâm Quang Thái (sinh năm 1988, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM), bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre truy nã và CSGT An Lạc phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ trên xe khách. Ảnh: PC08