Khu vực dân cư gần phân trại K2 của Trại giam Xuân Hà đang được rà soát kỹ lưỡng để truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Thông tin cụ thể vụ việc 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh: Khoảng 15h chiều 6/12, lợi dụng sơ hở, hai phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên). Khi trốn, các phạm nhân mặc áo màu đen, đi ủng.

Trao đổi với Dân Việt, một số người dân trong khu vực cho hay, tối qua (6/12), nhiều gia đình đi ngủ sớm và khoá cửa kỹ càng đề phòng hai phạm nhân manh động làm liều.

Lực lượng công an mong người dân phát hiện hoặc có thông tin về phạm nhân thì báo ngay công an nơi gần nhất hoặc Trại giam Xuân Hà theo các số điện thoại: 0916662838, 0941762888, 02393845438.

Hai nhân bỏ trốn là Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. Ảnh: PV

Thông tin với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Sau khi 2 phạm nhân tại trại giam Xuân Hà cơ sở 2 trốn ra ngoài, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng xuyên đêm truy bắt. Đêm qua, chúng tôi đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt 2 kẻ trốn khỏi trại giam. Do thời điểm truy bắt có mưa lớn nên việc truy tìm các đối tượng có phần khó khăn. Trong sáng nay, anh em tiếp tục truy tìm, tuần tra để đảm bảo an ninh địa phương, không bỏ sót đối tượng".

Cảnh sát xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Được biết, Phan Công Thành bị phạt tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Đắc Hoàng bị phạt tù về hành vi liên quan đến mua bán trái phép ma túy.