Bắt gặp Hyundai Kona 2023 ngoài đời thực, thiết kế khó chê, đua tranh KIA Seltos

Hyundai Kona không còn là mẫu xe xa lạ ở thị trường Việt Nam khi đã được mở bán từ năm 2018. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng đã "nhường chỗ" cho Hyundai Creta để cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như KIA Seltos, MG ZS, Toyota Corolla Cross tại Việt Nam.

Hyundai Kona 2023 lộ diện ngoài đời thực

Mới đây, thương hiệu ô tô Hàn Quốc đã chính thức giới thiệu Hyundai Kona 2023 thế hệ mới trên toàn cầu. Ở thế hệ mới, Hyundai Kona 2023 sở hữu sự thay đổi toàn diện khiến nhiều người dùng mong chờ sự quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.

Sau khi ra mắt, Hyundai Kona 2023 đã bị bắt gặp ngoài đời thực và so với những hình ảnh công bố trước đó, mẫu xe này có thiết kế bắt mắt hơn rất nhiều.

Hyundai Kona 2023 lộ diện ngoài đời thực. Ảnh BPD.

Theo đó, phiên bản vừa lộ diện là Hyundai Kona N Line cao cấp nhất của dòng SUV cỡ B này. Thiết kế của Hyundai Kona với điểm nhấn là cụm đèn pha LED với bóng Projector được đặt ra sát sườn xe tạo cảm giác mới mẻ hơn. Trong khi đó, đèn định vị LED của Hyundai Kona 2023 "Seamless Horizon Lamp" tương tự mẫu Stargazer.

Đặc biệt, All New Hyundai Kona còn sở hữu lưới tản nhiệt mở rộng kết hợp với những đường nét cứng cáp. Xe còn được trang bị hệ thống cảm biến trước, radar trong gói công nghệ an toàn cao cấp và camera trước.

La-zăng của Hyundai Kona 2023 gợi nhớ đến tạo hình của Santa Fe với kích thước 19 inch. Đèn hậu của xe Kona có tạo hình tương đối giống KIA Sportage đang bán ở Việt Nam. Trong khi đó, một dải LED chạy ngang khoang hành lý tạo sự đồng nhất với đèn định vị ban ngày phía trước.

Nội thất Hyundai Kona 2023 đầy trẻ trung

Không chỉ cải tiến ngoại hình, nội thất của Hyundai Kona đời mới cũng có sự cách tân toàn diện. Ấn tượng nhất trên Kona mới đến từ cặp màn hình đôi ở táp-lô trung đầy trẻ trung, sang trọng như thiết kế xe Mercedes.

Nội thất xe Hyundai Kona 2023 với thiết kế thể thao. Ảnh BPD.

Cặp màn hình giải trí của xe kích thước 12,3 inch và màn hình hiển thị đa thông tin cũng tương tự. Mẫu SUV hạng B này sở hữu không gian cho hàng ghế trước thoải mái hơn trước và Hàng ghế sau cũng được thiết kế lại nhằm gia tăng độ thoải mái và tối ưu khoang hành lý.

Hiện tại, Hyundai Kona thế hệ mới vẫn chưa được công bố thông số động cơ. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng, chiếc xe này sẽ dùng chung động cơ với Kia Niro với động cơ 4 xy-lanh 1.6L hybrid với công suất kết hợp là 139 mã lực, mô men xoắn 264 Nm.

Công nghệ an toàn cửa Hyundai Kona 2023 cũng chưa được công bố, nhưng việc có hệ thống radar phía trước cho thấy, mẫu SUV này sẽ có những tính năng hiện đại.

Chưa rõ All New Hyundai Kona có về Việt Nam hay không, nhưng với những cải tiến ấn tượng, đây sẽ là mẫu xe được người dùng chờ đợi trong thời gian tới.