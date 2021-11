Bắt giam nhóm người đánh nhau tranh lãnh địa"bảo kê" cao tốc Phan Thiết- Vĩnh Hảo

Đánh nhau tranh lãnh địa bảo kê

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tiếp tục bắt giam Trương Văn Sương… và Trần Hoài Đăng (tên thường gọi là "Ba Đăng", SN 1992, trú tại thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hung khí và một số đối tượng có liên quan trong vụ gây rối bị công an bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp

Theo nguồn tin của Dân Việt, các đối tượng trên có ý định gây "áp lực" với những đơn vị đang thi công cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo đoạn qua huyện Bắc Bình để thực hiện những ý đồ mờ ám…



Theo Công an huyện Bắc Bình, khoảng 19 giờ 35 phút tối 16/10, Công an huyện Bắc Bình đã nhận được tin báo của người dân phản ánh về việc 2 nhóm đối tượng đang tập trung để đánh nhau tại đường DT4, khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

Ngay lập tức, Công an huyện Bắc Bình đã chỉ đạo Công an thị trấn Chợ Lầu ở gần đó điều lực lượng đến trước. Cùng với đó, Công an huyện Bắc Bình cũng cử một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, để lại hiện trường 1 xe ô tô BKS 49A-34107, 1 xe mô tô BKS 86B1- 45721 và hung khí gồm 17 dao mã tấu các loại, 1 áo giáp, 1 quả khói đã qua sử dụng.

Qua công tác nghiệp vụ điều tra, Công an huyện Bắc Bình đã xác định được đối tượng Kinh Tấn Hoạch (tên thường gọi là "Xả", SN 1992, trú thôn Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình) có tham gia vào vụ ẩu đả.

Từ đó, Công an huyện Bắc Bình đã xác định đây không phải là một vụ gây rối trật tự công cộng bình thường mà có tính chất đánh nhau để "thị uy" giữa các băng nhóm.

Đối tượng 230 là Kinh Tấn Hoạch, đối tượng 232 là Trương Văn Sương. Ảnh Công an cung cấp

Thời gian gần đây, Công an huyện Bắc Bình đã thu thập được một số thông tin liên quan đến băng nhóm của Hoạch. Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định những đối tượng tham gia vụ ẩu đả vào đêm 16/10 đều là những đối tượng cộm cán trên địa bàn huyện. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Bắc Bình đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự cử trinh sát ra phối hợp cùng Công an huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ việc. Bởi quá trình điều tra vụ án kéo dài thêm ngày nào thì có thể các đối tượng sẽ thực hiện thêm những hành vi phạm tội khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Kinh Tấn Hoạch khai nhận: Vào khoảng 17 giờ ngày 16/10, Hoạch cùng một số đàn em đến trụ sở Công ty TNHH N.S thuộc thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh( huyện Bắc Bình), để gây sự nhằm đòi tiền bảo kê, dẫn đến ẩu đả đánh nhau giữa nhóm của Hoạch và nhân viên Công ty TNHH N.S. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày Đặng Văn Phong (thường gọi là "Phong Ếch", SN 1984, ở Đức Trọng, Lâm Đồng), Trương Văn Sương (thường gọi là "Cu Ba Sương", SN 1989, trú ở khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) và một số thanh niên khác đến gọi Hoạch vào nói chuyện. Sau đó, khi biết công ty này có liên quan đến Phong thì Hoạch cùng đồng bọn đi về thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp tiếp tục ăn nhậu.

Thi công dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết . Ảnh CTV

Hẹn đánh nhau "huyết chiến"

Mặc dù Hoạch đã bỏ về nhưng Phong và Sương vẫn bực tức chuyện Hoạch dám đến "địa bàn" của mình quậy, nên Sương gọi điện thoại cho Hoạch hẹn nhau đến đường DT4, khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu(Bắc Bình) để đánh nhau. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, Hoạch cùng 2 thanh niên khác đến địa điểm như đã hẹn và lúc này Phong và Sương đã tập hợp một nhóm khoảng 30 người chuẩn bị "giáp lá cà" tại điểm đánh nhau. Tuy nhiên, công an đã xuất hiện và giải tán…

Tính đến ngày 29/11, có tất cả 11 đối tượng cộm cán tham gia vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 16/10 đã bị khởi tố bị can. Trong đó, 10 đối tượng đã bị bắt tạm giam để điều tra, riêng Đặng Văn Phong đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã ra quyết định truy nã bị can.

Hung khí trong vụ gây rối bị công an thu giữ. Ảnh Công an cung cấp

Theo công an, cả 3 đối tượng tượng Kinh Tấn Hoạch, Trương Văn Sương và Đặng Văn Phong đều là những đối tượng bất hảo từng có nhiều tiền án tiền sự. Năm 2018, Kinh Tấn Hoạch bị TAND huyện Bắc Bình tuyên phạt 30 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và đến 23/4/2021 ra tù.

Trương Văn Sương đã từng đi tù về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy". Sương là đối tượng cộm cán trên địa bàn thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Riêng đối tượng Đặng Văn Phong, dù là người ở tỉnh Lâm Đồng nhưng một thời gian trở lại đây y lại xuống huyện Bắc Bình để tập hợp những đối tượng bất hảo cùng nhau làm những việc phạm pháp. Trước khi thực hiện vụ gây rối trật tự công cộng, Phong đang bị Công an huyện Bắc Bình điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc vào tháng 9/2019 và trong khi chờ tòa án đưa ra xét xử thì Phong tiếp tục phạm tội.

Trước đó Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cũng đã "bắt nóng" 4 đối tượng khác đã đột nhập lán trại Công ty Xây dựng T.L đe dọa và lấy đi tài sản của công ty gồm 13 can dầu (mỗi can 30 lít) và một số vật dụng thi công. Ngoài ra, chúng còn đe dọa công nhân để gây áp lực với nhà thầu đòi tiền bảo kê việc thi công trên công trường để công nhân được làm việc yên ổn.