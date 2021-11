TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt 1 nữ giám đốc liên quan đến đường dây xăng giả; thông tin mới vụ hiếp dâm thiếu nữ

Bắt 1 nữ giám đốc liên quan đến đường dây xăng giả ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an, Công an TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét, bắt tạm giam bà Lê Thị Anh Thư (sinh năm 1968, thường trú số 287, đường Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa (số 261, đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) - để điều tra về hành vi buôn lậu.

Lực lượng chức năng khám xét bên trong Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa. Ảnh: Công an cung cấp

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lê Thị Anh Thư.

Theo lực lượng chức năng, công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề kinh doanh bán lẻ nhiên liệu động cơ trong, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đại lý, môi giới, đấu giá.

Bà Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Hiện, lực lượng công an vẫn đang thực hiện công tác khám xét.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hơn 80 bị can, thu giữ, kê biên tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng trong trong chuyên án 920G (buôn lậu xăng giả).

Trong đó, đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả được sự bảo kê, giúp sức từ một số cán bộ công tác tại các cơ quan chức năng, như: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảng vụ hàng hải.

Địa bàn hoạt động trải dài nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Các đối tượng sử dụng tàu biển đi nước ngoài mua xăng lậu vận chuyện về Việt Nam, bơm sang các tàu nhỏ và vận chuyển bằng đường biển, đường sông vào đất liền tiêu thụ.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày 18/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm, trong đó có vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả…” xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố.

Thông tin mới vụ hiếp dâm thiếu nữ ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ clip thiếu nữ dưới 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn ở Hà Tĩnh, ngày 27/11, nguồn tin của Dân Việt xác định, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang thụ lý vụ việc, tiến hành thu thập các chứng cứ, giám định, thực hiện các bước xác minh, củng cố, điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Phía công an cho hay, vụ việc được xác định xảy ra từ năm 2020 nhưng cách đây 2 tháng gia đình và bị hại mới tố cáo.

Liên quan tới vụ thiếu nữ dưới 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể tại Hà Tĩnh, cơ quan công an xác định có 2 đối tượng liên quan. Vụ việc xảy ra đã lâu, việc tiến hành điều tra, thu thập nhân chứng, vật chứng không dễ dàng gì.

Thiếu nữ được cho là bị hiếp dâm tập thể tại Hà Tĩnh chưa đủ 16 tuổi. Ảnh màn hình.

Cơ quan công an cũng đang làm rõ đối tượng, động cơ, mục đích của việc tung clip thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội khi vụ án đang được cơ quan tiến hành tố tụng xử lý.

Trước đó, liên quan tới vụ việc clip thiếu nữ dưới 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn ở Hà Tĩnh, những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội đã lan truyền, chia sẻ nhau file video có độ dài 44 giây ghi lại cảnh một thiếu nữ bị nhóm đối tượng hiếp dâm trong khách sạn được cho là tại Hà Tĩnh.

Trong clip thể hiện, mặc dù thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể này khóc lóc, van xin, kêu gào thảm thiết "Cứu tau (tôi) với", "Xin mi mà", "Cứu tau đi mà"... nhưng các đối tượng vẫn cố thực hiện hành vi phạm tội tới cùng và còn quay lại cảnh hiếp dâm này.

Thiếu nữ được cho là bị hiếp dâm tập thể sống tại một xã của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án theo Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và chuyển giao hồ sơ lên Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bắt tạm giam 2 đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ cơ quan chức năng một số địa phương, tới thời điểm hiện tại, ít nhất 2 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ tấn công mạng Báo Điện tử VOV xảy ra vào tháng 6/2021.

Tại Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử xảy ra tại website: VOV.VN của Báo Điện tử VOV do đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Độc giả không thể truy cập vào địa chỉ vov.vn khi Báo Điện tử VOV bị tấn công mạng.

Kết quả điều tra xác định: Huỳnh Phước Mẫn (sinh năm 1990; trú tại: thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) thực hiện hành vi tấn công DDoS ngày 15/6/2021 vào website VOV.VN. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại Bình Định, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ án "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử" đối với Báo Điện tử VOV (VOV.VN). Đối tượng bị khởi tố là Vương Quốc Thịnh (sinh năm 1998, trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án.

Cũng liên quan vụ việc này, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập, xử phạt P.T, 16 tuổi, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 7,5 triệu đồng. Đây là đối tượng đã tấn công mạng Báo Điện tử VOV hồi tháng 6/2021. Do thời điểm tấn công, Báo Điện tử VOV vẫn hoạt động được, mức độ thiệt hại không lớn, đồng thời xét nhận thức của thiếu niên còn hạn chế nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính.

Trước đó, sau khi Báo Điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (địa chỉ: vov.vn) đăng tải 2 bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) có hành vi phát trực tiếp (livestream) với những ngôn từ thiếu chuẩn mực, phản cảm và xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng, một số đối tượng đã có hành vi kích động trên mạng, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của Báo Điện tử VOV để phản đối loạt bài viết trên.

Cụ thể, từ trưa 12/6/2021, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo Điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) trên Google, Facebook, bị các nhóm đối tượng tổ chức spam, đe dọa và kêu gọi đánh giá 1* (1 sao) trên Google Maps nhằm làm giảm uy tín của báo, đang ở thứ hạng 4,5* bị tụt xuống 1,9* vào chiều 12/6.

Đỉnh điểm là việc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhằm vào Báo Điện tử VOV từ ngày 13/6 làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Báo Điện tử VOV đã đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam... để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, bóc gỡ đường dây tấn công mạng Báo Điện tử VOV.

"Trùm giang hồ" Thành "sứt" bị khởi tố thêm tội danh cưỡng đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Phan Sinh Thành (SN 1982, gọi là Thành "sứt) và Ngô Mạnh Linh (SN 1987) cùng trú tại huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng này lấy vỏ bọc là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thành Phát (trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để hoạt động. Công ty này do Phan Sinh Thành làm giám đốc, chuyên kinh doanh mua bán thủy hải sản tại cảng cá Phước Thịnh.

Đối tượng Phan Sinh Thành (trái) và Ngô Mạnh Linh (phải) cùng trú tại huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh: QV)

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2021, trên vùng biển địa bàn các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Cảnh Dương thuộc huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển.

Sau khi khai thác, ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến thu mua.

Lợi dụng danh nghĩa của công ty Phước Thịnh, Phan Sinh Thành cùng đồng bọn đến các điểm tập kết đe dọa, ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán tại cảng Phước Thịnh, thuộc thôn Vinh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng, chưa được phép hoạt động. Các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép với mức giá từ 3.000 đến 5.000đ/kg sò, sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết.

Qúa trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ có 32 nạn nhân ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên 800 triệu đồng, thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng nhiều chứng cứ khác…

Trước đó, Phan Sinh Thành cùng đồng bọn là 5 đối tượng khác đã bị Cơ quan Công an khởi tố và bắt bị can để tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích do các đối tượng gây ra vào ngày 11/8.

Các đối tượng đã dùng tàu số hiệu QB-93501-TS, sau đó áp sát tàu số hiệu QB-22322-TS, dùng dao, kiếm, móc sắt đánh gây thương tích cho những người đi trên tàu số hiệu QB-22322-TS…

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Hiện, công an đang phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tiến hành các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.