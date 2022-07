Bắt giữ đối tượng mua bán hàng nghìn hóa đơn xăng dầu để thu lợi bất chính

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Văn Nhật (SN 1967, trú tại số 135 An Dương Vương, phường An Đông, TP.Huế) để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Hồ Văn Nhật. Ảnh: C.A

Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, Hồ Văn Nhật đã nhiều lần mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Số hóa đơn này được Nhật bán cho Doanh nghiệp tư nhân Quang Đức (địa chỉ thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và một số doanh nghiệp khác nhưng không mua bán hàng hóa thực tế kèm theo. Bằng thủ đoạn này, Nhật đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, hành vi của Hồ Văn Nhật đã vi phạm vào tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.