TT-Huế: Nghiêm cấm việc can thiệp, tiếp nhận can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Ngày 6/7, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tai nạn giao thông (TNGT) trong 6 tháng đầu năm 2022 ở tỉnh tăng cao và diễn biến phức tạp.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 23/6/2022 ở Thừa Thiên Huế khiến nhiều người thương vong, trong đó một tài xế bị mắc kẹt trong ca bin xe tải. Ảnh: CTV.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, ở Thừa Thiên Huế xảy ra 130 vụTNGT, làm chết 93 người, bị thương 66 người. So với 6 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT ở tỉnh tăng 7 vụ (5,7%), tăng 16 người chết (20,8%). Trong đó, TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 1 vụ làm chết 3 người, 1 người bị thương; TNGT rất nghiêm trọng xảy ra 5 vụ làm chết 10 người, bị thương 1 người.

Có 5 địa phương ở tỉnh tăng về người chết do TNGT gồm: TP.Huế (tăng 8 người chết), huyện Phong Điền (tăng 6 người chết), thị xã Hương Thủy (tăng 6 người chết), thị xã Hương Trà (tăng 1 người chết), huyện Phú Lộc tăng 1 người chết).

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian 6 tháng cuối năm 2022.

Trong đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường giám sát, xử lý vi phạm thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị ghi hình thu được từ camera, do người dân cung cấp, qua ứng dụng Hue-S. Việc xử lý tập trung vào nhóm các đối tượng thường xuyên vi phạm, tái phạm như xe ô tô chở khách, xe container, các đối tượng đua xe trái phép…

Hiện trường vụ xe giường nằm tông xe máy băng qua quốc lộ khiến 2 người thương vong xảy ra ở Thừa Thiên Huế ngày 26/6/2022. Ảnh: CTV.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh, đợt này các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ triển khai các biện pháp mạnh tay đối với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… vi phạm sẽ thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Tỉnh cũng đã chỉ đạo nghiêm cấm việc can thiệp, tiếp nhận can thiệp xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng.