Bắt giữ nghi phạm khống chế, hiếp dâm mẹ của người tình rồi cướp tài sản

Theo xác minh ban đầu vụ khống chế, hiếp dâm mẹ của người tình rồi cướp tài sản: Hà đã có vợ và 2 con ở tỉnh Gia Lai. Năm 2019, Hà đến tỉnh Bình Phước làm thuê và có tình cảm yêu đương, sống chung như vợ chồng với con gái bà T. (48 tuổi, ở trọ tại phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành). Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa Hà và người tình xảy ra mâu thuẫn nên không còn sống chung với nhau.

Nguyễn Văn Hà - nghi phạm khống chế, hiếp dâm mẹ của người tình rồi cướp tài sản - tại cơ quan công an.

Khoảng 1 giờ ngày 1/1, sau khi ăn nhậu say, Hà tìm đến phòng trọ thì thấy bà T. ở một mình. Tại đây, Hà nói bà T. nên khuyên nhủ con gái về tiếp tục sống chung với Hà.

Ít phút sau, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà T. nên lấy một chiếc đũa khống chế, đâm vào cổ nạn nhân. Sau khi hiếp dâm, Hà lấy một chiếc điện thoại của bà T. rồi bỏ trốn.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin từ Công an thị xã Chơn Thành về việc nghi phạm gây án đang lẩn trốn ở Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 8 giờ sáng 2/1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Hà tại một quán cà phê ở đường Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột).