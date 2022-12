TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên hiếp, đâm, cướp của bé gái 13 tuổi; đâm bạn gái tử vong tại chỗ

Nam thanh niên hiếp dâm, dùng dao đâm, cướp tài sản của bé gái 13 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 19/12, thông tin từ Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003, trú tại thôn Tân Lý, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về 3 tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", "Giết người" và "Cướp tài sản".

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh vì hành vi hiếp dâm, giết người, cướp tài sản. (ảnh minh hoạ)

Trước đó, vào tối 16/12, Nguyễn Hoàng Anh dùng xe máy chở cháu H.T.Y. (SN 2009, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đến quán cháo dinh dưỡng gần Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Phú (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để tâm sự.

Sau khi quan hệ tình dục, thấy Y có tài sản giá trị, nổi lòng tham, Nguyễn Hoàng Anh dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn, đâm bé gái để lấy 1 chiếc điện thoại iPhone 13 của nạn nhân.

Tiếp đó, Nguyễn Hoàng Anh chở cháu Y. đến cống thoát nước ở xã Hải Phú – cách địa điểm gây án khoảng 5 km, đẩy nạn nhân xuống nước giữa tiết trời lạnh giá.

Cháu Y. cố hết sức bò lên bờ van xin nên Nguyễn Hoàng Anh chở Y. về Trạm Y tế xã Hải Phú cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, Y. được người nhà đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đâm bạn gái tử vong tại chỗ ngay trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Đất Đỏ khiến một phụ nữ tử vong.

Nguyễn Minh Thảo - nghi phạm đâm bạn gái tử vong - tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Thông tin ban đầu vụ đâm bạn gái tử vong: Chị N.T.N.D (36 tuổi) cùng Nguyễn Minh Thảo (36 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau.

Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xích mích dẫn đến cãi vã nên chị D. về nhà mẹ sống.

Khoảng 23 giờ đêm 19/12, Nguyễn Minh Thảo chạy xe máy đến nơi làm việc của chị D. để đón chị đưa về nhà.

Tuy nhiên, trên đường đi, giữa Thảo và chị D. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Thảo dừng xe lại và rút dao đâm chị D. liên tục khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thảo đến cơ quan công an đầu thú.

Một người thân chị D. cho biết, nạn nhân và Thảo sống chung như vợ chồng nhiều năm qua. Thời gian gần đây, 2 người thường xuyên cãi nhau nên chị D. về nhà mẹ ruột ở và xin làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thư ký tòa lãnh 2 năm tù vì làm giả bản án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/12, TAND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) tuyên phạt 2 năm tù giam đối với Nguyễn Quốc Khanh (36 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, thư ký TAND huyện Trần Văn Thời) về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.



Còn bà Trần Thị Xuân Hồng (61 tuổi, một thầy thuốc hưu trí ở TP.Cần Thơ) bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", quy định tại khoản 3 Điều 241 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa xét xử thư ký tòa làm giả bản án. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 30/12/2019, TAND huyện Trần Văn Thời thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai do bà Hồng khởi kiện ông Đặng Trương Hoàng Vũ, quê xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời. Tuy nhiên, giữa tháng 1/2020, bà Hồng rút đơn khởi kiện và vụ án bị đình chỉ sau đó.

Trong quá trình tòa thụ lý, giải quyết vụ án, bà Hồng chủ động liên hệ nhờ Khanh giúp đỡ đòi lại thửa đất đã chuyển nhượng cho ông Vũ và được Khanh nhận lời. Đến ngày 6/5/2020, Khanh đưa cho bà Hồng một bản án giả. Từ bản án giả này, bà Hồng đã yêu cầu cơ quan thi hành án tiến hành việc hủy hợp đồng mua bán đất trước đó với ông Vũ, lấy lại thửa đất đem bán cho người khác lấy số tiền 400 triệu đồng.

Đến tháng 11/2021, sự việc bại lộ, bị tố giác đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao và cả 2 bị khởi tố bắt giam.

Tại toà, bà Hồng cho rằng mình không hề biết đó là bản án giả, bởi bà không yêu cầu thư ký Khanh làm án giả. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bà có đọc bản án, biết rõ bản án không diễn ra trên thực tế nhưng vẫn sử dụng để đạt mục đích khác của mình. Trong khi đó, bị cáo Khanh thừa nhận tội làm bản án giả với lý do là trả ơn cho bà Hồng, vì trong quá khứ, bà Hồng từng trị bệnh cho ông.

Cáo trạng cũng kết luận, bà Hồng có 2 lần chuyển tiền vào tài khoản của Khanh, mỗi lần 15 triệu đồng. Tuy nhiên, VKSND Tối cao không quy kết đó là khoản hưởng lợi của bị cáo Khanh cho công làm bản án giả. Bởi bà Hồng xác định có gửi nhờ mua thủy sản và một phần có ý muốn trả công cho bị cáo Khanh vì giúp mình giải quyết khó khăn.

Bên cạnh đó, thực tế ông Khanh có trả lại cho bà Hồng số tiền này trước khi vụ án bị phanh phui, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao không cáo buộc Khanh có nhận lợi ích từ việc làm bản án giả.

Nam nghi can 26 tuổi hiếp dâm người phụ nữ 50 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huệ (26 tuổi, trú tại xã Quảng Lộc, Ba Đồn), là nghi can trong vụ án hiếp dâm xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Huệ - nam nghi can 26 tuổi hiếp dâm người phụ nữ 50 tuổi - bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: Công an xã Quảng Lộc). Nguồn: Dân Trí

Trước đó vào 1h ngày 18/12, trong lúc bà L.T.L. (50 tuổi, trú xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) đang nằm ngủ ở nhà một mình thì bị đối tượng Huệ phá cửa sổ đột nhập vào nhà đe dọa, khống chế rồi hiếp dâm.

Sau đó, đối tượng lấy đi của bà L. số tiền hơn 1,7 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, bà L. đến Công an xã Quảng Lộc trình báo sự việc.

Sau 2 giờ nhận tin báo, công an đã truy xét và tạm giữ Nguyễn Huệ. Được biết, Huệ từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt nữ Giám đốc Quỹ tín dụng ở Thái Bình vì tham ô tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/12, nguồn tin của PV cho biết, vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở, đồng thời bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hà (SN 1975) - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng về tội "Tham ô tài sản", theo quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Nữ Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng đã lập khống nhiều hợp đồng tín dụng để vay tiền chính từ quỹ do mình quản lý. Ảnh: Anh Tuấn

Bước đầu xác định, từ năm 2018, bà Nguyễn Thị Hà với cương vị Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng đã lập khống nhiều hợp đồng tín dụng để vay hơn 11 tỷ đồng từ chính quỹ tín dụng do mình quản lý, điều hành để đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Do các khoản đầu tư không hiệu quả, thua lỗ, để có tiền trả gốc và lãi cho các khoản vay cũ, bà Hà tiếp tục lập thêm nhiều hợp đồng vay vốn mới, với thủ đoạn cũ để vay, rút tiền từ quỹ.

Đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Hà đã lập khống tổng cộng 49 hợp đồng vay vốn, vay hơn 20,6 tỷ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.