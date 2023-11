Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, sau quá trình điều tra, ngày 27/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Lê Danh Tạo, Hồ Thị Hải (vợ Tạo), Hồ Kim Cường (em Hải) tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" theo Khoản 2, Điều 366 BLHS.

Đối tượng Lê Danh Tạo tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV

Đây là nhóm đối tượng do Lê Danh Tạo ( 57 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cầm đầu. Tham gia trong đường dây còn có Hồ Thị Hải (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Sống khỏe và Pháp luật), là vợ của Lê Danh Tạo và Hồ Kim Cường (35 tuổi) là em trai của Hồ Thị Hải.

Lê Danh Tạo từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí như: Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí vận tải ô tô, Tạp chí Môi trường đô thị, Tạp chí Thương hiệu – Công luận… Quá trình hoạt động, đối tượng này quen biết với nhiều CSGT, Thanh tra giao thông trên các tỉnh thành cả nước, đồng thời cũng quen biết với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài.

Cơ quan điều tra khám xét phương tiện của các đối tượng. Ảnh: PV

Phát hiện thấy nhiều lái xe thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nên Lê Danh Tạo đã yêu cầu các lái xe này chung chi từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng/01 xe để nhận được “bảo kê” từ Lê Danh Tạo. Tạo cam kết chỉ cần là “xe của Tạo” thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua hoặc nếu bị dừng, kiểm tra thì Tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp.

Đồng thời, Lê Danh Tạo cùng đồng bọn trực tiếp đặt vấn đề với CSGT, Thanh tra giao thông xin được tạo điều kiện, bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các lái xe đã đóng tiền “luật” vi phạm phải. Trường hợp CSGT hoặc Thanh tra giao thông không đồng ý, các đối tượng sẽ đe dọa viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, tìm mọi cách để phát hiện các sai phạm trong quá trình công tác của lực lượng CSGT, từ đó đe dọa, khống chế.

Các biển số xe, giấy tờ liên quan để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: PV

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền “luật” mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền “phí” vào hợp tác xã, thành lập các nhóm zalo kín để trao đổi thông tin liên quan. Với phương thức như trên, mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng.

Các giấy tờ liên quan đến vụ an cơ quan điều tra thu gữ. Ảnh: PV

Hỗ trợ tích cực cho Lê Danh Tạo hoạt động là Hồ Thị Hải (Vợ của Tạo) và Hồ Kim Cường (em trai của Hồ Thị Hải, là cộng tác viên của báo Môi trường và đô thị). Hồ Thị Hải có vai trò quản lý các tài khoản ngân hàng nhận tiền luật, nhắc nhở các lái đóng tiền luật hàng tháng, gửi logo cho các lái xe, còn Hồ Kim Cường hỗ trợ Lê Danh Tạo trong việc đặt vấn đề với các trạm CSGT.

Dưới sự “bảo kê” của các đối tượng, các xe vận tải hàng hóa đường dài thường xuyên vi phạm các lỗi hành chính khác nhau như quá khổ, quá tải, quá tốc độ, vượt đèn đỏ…, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp thẩm vấn đối tượng Lê Danh Tạo. Ảnh: PV

