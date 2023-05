Quảng Bình: Thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản của hai đối tượng mượn danh nhà báo

Ngày 20/5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Toàn (SN 1996, trú tại khối phố 10 An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), là phóng viên của một tạp chí (đã được cấp thẻ nhà báo) và Trần Thị Nhung (SN 1988, trú tại TDP 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự.



Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối hai đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để đe dọa, tống tiền chủ cơ sở du lịch.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện dấu hiệu một số phóng viên, cộng tác viên báo chí có hành vi nhũng nhiễu, cưỡng đoạt tài sản của một số cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh này.

Qua triển khai các biện pháp xác minh, Phòng PA03 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ và phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan lập án đấu tranh.

Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, khi phát hiện một số cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu sai phạm, Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung tìm gặp các chủ cơ sở này, xuất trình thẻ nhà báo, khoe có nhiều mối quan hệ rộng, cung cấp một số thông tin mang tính đe dọa, uy hiếp và yêu cầu phải đưa cho Toàn số tiền khoảng 40 đến 50 triệu đồng để Toàn bỏ qua mọi chuyện.

Nếu không chịu đưa tiền, Toàn sẽ viết bài đăng báo phản ánh sai phạm, khiến cho cơ sở này buộc phải đóng cửa, dừng hoạt động.

Đối tượng Lê Toàn tại cơ quan Công an.

Sau một số lần trực tiếp gặp gỡ, đe dọa, ngày 19/5, Lê Toàn đã điện thoại và yêu cầu ông L.C.H. (chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phải vào TP. Đồng Hới để đưa tiền cho Toàn, nếu không sẽ viết bài, đăng báo.

Lo sợ hoạt động kinh doanh của gia đình bị đình chỉ nên trưa cùng ngày, ông H. đã trực tiếp vào gặp và đưa cho Lê Toàn 30 triệu đồng tại một nhà hàng ở TP. Đồng Hới.

Nắm được thông tin vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Phòng PA03 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Đồng Hới triệu tập, đấu tranh Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung về hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông H. với số tiền 30 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.