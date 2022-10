Bắt giữ "nữ quái" vụ dùng kìm cắt cửa, phá két sắt trộm hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng với Đồn biên phòng Kà Tum (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) và Công an xã Tân Đông (huyện Tân Châu) bắt giữ đối tượng Mai Thị Chi (SN 1993, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu).



Mai Thị Chi. Ảnh: A.X

Liên quan đến vụ án, trước đó, công an đã bắt giữ Lê Hữu Hùng (tự Hùng Kì, 37 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (44 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Đình Dũng (29 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Đây là băng nhóm đã dùng kìm cắt cửa, phá két sắt trộm hơn 1,3 tỷ đồng trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 3 đối tượng bị bắt giữ sau đó, riêng Chi tẩu thoát và bỏ trốn sang Campuchia, mới đây đã bị công an bắt giữ.

Một thành viên trong băng nhóm bị bắt giữ. Ảnh: A.X

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 14h ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Đắc (SN 1983) cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1988, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) đưa con ruột đến TP.Tây Ninh để đi học.

Đến 16h20 cùng ngày, vợ chồng anh Đắc trở về nhà thì hoảng hốt phát hiện song sắt cửa sổ phòng bếp bị phá.

Qua kiểm tra, vợ chồng ông Đắc phát hiện két sắt để trong phòng ngủ bị đục phá. Hai con heo đất chứa tiền tiết kiệm để phía trên két sắt cũng bị đập vỡ. Tổng số tiền mà gia đình anh Đắc bị mất trộm hơn 1,3 tỷ đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng.

Chiều 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu bắt giữ được Hùng và Hoa, Dũng bị Công an ở Bình Phước bắt giữ trong vụ án khác.