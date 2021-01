Bắt giữ phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam

Phạm nhân Lương Hoàng Vũ bị bắt tại TP.HCM sau khi trốn khỏi trại giam An Phước đóng tại Bình Dương.

Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được Lương Hoàng Vũ (SN 1979, quê An Giang). Vũ là phạm nhân đã bỏ trốn khỏi trại giam An Phước của Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) vào ngày 10/1.

Ngày 24/9/2020, Vũ bị TAND TP.Thuận An tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", sau đó Vũ được đưa đi chấp hành án tại trại giam An Phước và bỏ trốn.

Ngay sau đó, trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã đối với Lương Hoàng Vũ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt được Vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM.