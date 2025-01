Bắt kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Ngày 2/1, Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp L.V.H (quê An Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ. H, là người được xác định đã đánh người đàn ông nguy kịch do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an TP Bến Cát lấy lời khai đối tượng để làm rõ nguyên nhân.

Người đàn ông nghi bị đánh nguy kịch sau va chạm giao thông

Vụ việc được người dân quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, hơn 19h ngày 30/12, anh N.T.B (37 tuổi, ngụ TP Bến Cát) chạy xe máy đến giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8, phường Thới Hoà thì xảy ra va quẹt với xe máy của một người đàn ông khác.

Sau va chạm, giữa anh B và người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi đánh nhau ngay giữa giao lộ. Anh B bị người đàn ông quật ngã, dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Người đàn ông đánh anh B xong rồi rời đi. Anh B được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được bệnh viện chẩn đoán dập não, hiện vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng nặng.

Gia đình anh B đã đến Công an thành phố Bến Cát trình báo vụ việc. Hiện vụ việc đang được Công an TP Bến Cát điều tra, làm rõ.